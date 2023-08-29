MasterChef All Star'da elenen Eray'ın sözleri olay oldu! "Ben buradaki adalet yargılarına da inanmıyor"

MasterChef All Star'da eleme gecesi öncesi Eray'ın Barış ile arasındaki konuşma sosyal medyayı salladı.

MasterChef eleme adayları Tolga, Gamze, Dilara, Ayaz, Barış, Eray ve Batuhan Oldu. Seçimlerini yapan şefler son ikiye Barış ve Eray'ı bıraktı. İlk turda dolaba koyduğu tabağı devrilen Eray'ın dünyası başına yıkıldı.

Eray Aksungur, elenmeden önce yaptığı konuşmayla da dikkat çekti.Favori isimlerden gösterilen Eray'ın yarışmacılara dair sözleri olay oldu.

"HERKES BİREYSEL TAKILIYOR"

MasterChef Eray konuşmasında "Bu sene her arkadaş kendi yemeğine odaklanıyor. Hiç kimse takım olamıyor. Aslında takım oyunları da bana göre bireysel. Yanlarına birilerini alıyorlar. Herkes bireysel takılıyor. Mutfakta ekip işi olmadan yemek çıkmaz.

Tek başına hiçbir aşçının ben yemek çıkardığını görmedim. Çünkü akşam 150 kişilik bir servisiniz varsa ekibiniz olmalı. Ben buradaki adalet yargılarına da inanmıyorum. Herkes istediğini potaya gönderiyor" diyerek yarışmanın perde arkasında yaşananlara sitem etti.

