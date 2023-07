MasterChef All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 18 Temmuz MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da dokulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile dokunulmaz olan takım ve yarışmacı belirleniyor. Yarışmayı yakından takip eden vatandaşlar MasterChef All Star'ın 18 Temmuz akşamı yayınlanan bölümüne ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. 18 Temmuz 2023 Salı akşamı MasterChef All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi için ter döküldü. Dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için savaştı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'ın 18 Temmuz akşamı yayınlanan yeni bölümünde ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Bireyse dokunulmazlar Eda ve Burcu oldu.

MASTERCHEF ALL STAR'DA İLK ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da ilk eleme heyecanında geri sayım sona erdi. İlk aşamada yer fıstığı verilen yarışmacılardan yaratıcılık menüsü çıkartmaları istendi.

İkinci tura kalan yarışmacılardan şef tabağı yapmaları istendi. MasterChef All Star'da ilk elenen yarışmacı Merhemt Şef'in Bodrum Geceleri tabağını en başarısız yapan Güzide oldu.

MasterChef Güzide, MasterChef All Star'ın ilk elenen yarışmacısı oldu.