MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 18 Temmuz MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 18 Temmuz MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

18.07.2023 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı arama motorlarında sorgulanıyor. 18 Temmuz Salı akşamı MasterChef All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Şefler yarışmacılardan 7 farklı tatlı yapmalarını istedi. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 18 Temmuz MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da dokulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile dokunulmaz olan takım ve yarışmacı belirleniyor. Yarışmayı yakından takip eden vatandaşlar MasterChef All Star'ın 18 Temmuz akşamı yayınlanan bölümüne ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. 18 Temmuz 2023 Salı akşamı MasterChef All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi için ter döküldü. Dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için savaştı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'ın 18 Temmuz akşamı yayınlanan yeni bölümünde ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Bireyse dokunulmazlar Eda ve Burcu oldu.

MASTERCHEF ALL STAR'DA İLK ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da ilk eleme heyecanında geri sayım sona erdi. İlk aşamada yer fıstığı verilen yarışmacılardan yaratıcılık menüsü çıkartmaları istendi.

031da8c6-65a9-46ab-aeb7-315474241a93

İkinci tura kalan yarışmacılardan şef tabağı yapmaları istendi. MasterChef All Star'da ilk elenen yarışmacı Merhemt Şef'in Bodrum Geceleri tabağını en başarısız yapan Güzide oldu.

MasterChef Güzide, MasterChef All Star'ın ilk elenen yarışmacısı oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son halini görenler gözlerine inanamadı! Bakın şimdi ne yapıyorSon halini görenler gözlerine inanamadı! Bakın şimdi ne yapıyor
Anahtar Kelimeler:
Masterchef ele istedi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi
Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Semptomları korkunç! Bir anda ortaya çıktı... “İntihar hastalığı”

Semptomları korkunç! Bir anda ortaya çıktı... “İntihar hastalığı”

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...

Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...

Korku filmi gibi ama gerçek! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu

Korku filmi gibi ama gerçek! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.