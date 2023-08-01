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MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 1 Ağustos MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

01.08.2023 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arrtığı yarışmanın 1 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti Yarışmacılar çeşit çeşit dolma tarifleri yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 1 Ağustos MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 1 Ağustos Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan 10 çeşit dolma tarini yapmalarını istedi. Her takımdan birer kişi ikişerli gruplara ayrılarak en iyi dolma tarifini çıkarmaya çalıştılar. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için tatlı tarifi yaptılar.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 1 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'da üç hafta geride kaldı. Yarışmacılardan Güzide, Burcu ve Büşra şampiyonluk hayallerine veda etti. 1 Ağustos Salı akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf mavi takım oldu. Kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 1 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da farklı dolma tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden kırmızı takım yarışmacıları tatlı tarifleri ile bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışın kazananı Tolga oldu. Böylece MasterChef Tolga eleme potasına girmekten kurtuldu.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef All Star 2023'e veda eden isimler sırasıyla şu şekilde; Güzide, Burcu ve Büşra.


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TV8 Masterchef dokunulmazlık oyunu ele

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