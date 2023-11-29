MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef All Star ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 29 Kasım 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 29 Kasım 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

29.11.2023 22:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 29 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar Tayland mutfağı tarifleri yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 29 Kasım MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 29 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Tayland mutfağı lezzetleri yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 29 Kasım 2023 Çarşamba MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 29 Kasım 2023 Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı. Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girecek. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

masterchef

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da farklı Tayland mutfağı tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter dökecek. Yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim eleme potasına girmekten kurtulacak.

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Tolga oldu.

406278738_894796762003202_6498492248155925691_n

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Alican Sabunsoy, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya ve Ayaz ve Alican.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10.000 TL'lik soruda elenen yarışmacı çok şaşırttı!10.000 TL'lik soruda elenen yarışmacı çok şaşırttı!
Gani Müjde'den TikTok çıkışı: Kadın şu kadar açıyor, para yağdırıyorlarGani Müjde'den TikTok çıkışı: Kadın şu kadar açıyor, para yağdırıyorlar
Asıl mesleği bakın neymiş! Duyanlar çok şaşırdı Asıl mesleği bakın neymiş! Duyanlar çok şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
Masterchef ele
En Çok Okunan Haberler
Rus anneyle kızı katledilmişti! Cinayetleri işleyen belli oldu

Rus anneyle kızı katledilmişti! Cinayetleri işleyen belli oldu

2024’te tablo değişiyor! İkinci el araba fiyatları için uyarı

2024’te tablo değişiyor! İkinci el araba fiyatları için uyarı

Fatih Portakal Tayyar Öz'e dair öğrendiği detayı açıklayıp yayında dalga geçti

Fatih Portakal Tayyar Öz'e dair öğrendiği detayı açıklayıp yayında dalga geçti

Altay Bayındır'a büyük alkış!

Altay Bayındır'a büyük alkış!

Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız

Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda gündeme gelecek araştırma!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda gündeme gelecek araştırma!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.