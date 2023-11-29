MasterChef All Star ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 29 Kasım 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 29 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Tayland mutfağı lezzetleri yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 29 Kasım 2023 Çarşamba MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 29 Kasım 2023 Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı. Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girecek. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da farklı Tayland mutfağı tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter dökecek. Yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim eleme potasına girmekten kurtulacak.

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Tolga oldu.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Alican Sabunsoy, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya ve Ayaz ve Alican.







