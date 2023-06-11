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MASTERCHEF ALL STAR KADROSU 2023: MasterChef ne zaman başlıyor, saat kaçta? Sergen, Cemre, Güzide, Barbaros! İşte All Star kadrosu...

11.06.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star kadrosu ile yarışmanın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Öte yandan yayınlanan tanıtımda Mehmet Şef'in Yılmaz Öztürk'ü stüdyoya davet etmesiyle birlikte Somer Sivrioğlu'nun yerine ünlü şefin geleceği iddia edildi. Peki, MasterChef ne zaman başlıyor, saat kaçta? İşte 2023 MasterChef All Star kadrosu...

MASTERCHEF ALL STAR KADROSU 2023: MasterChef ne zaman başlıyor, saat kaçta? Sergen, Cemre, Güzide, Barbaros! İşte All Star kadrosu...

MasterChef All Star 2023, Survivor finali sonrası Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de ekrana gelecek. Survivor'ın yarı finali 12 Haziran 2023 Pazartesi günü yapılacak. Büyük final ise 13 Haziran Salı günü yayınlanacak. MasterChef All Star kadrosu merak konusu oldu. Fragmanda Sergen, Cemre, Güzide ve Barbaros gibi sevilen yarışmacılar dikkat çekti. İşte MasterChef All Star ile ilgili merak edilenler...

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MASTERCHEF ALL STAR 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MasterChef All Star ilk bölümüylr 14 Haziran 2023 Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak.

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MASTERCHEF ALL STAR 2023 KADROSU

MasaterChef All Star fragmanında Barbaros Yoloğlu, Uğur Kardaş, Metin Yavuz, Sergen Özer, Eren Kaşıkçı, Sefa Okyay Kılıç, Eray Aksungur, Kıvanç Karadeniz, Hasan Biltekin, Fatma Nur Uçar, Ayaz Geçer, Tolga Şener, Cemre Uyanık, Alican Sabunsoy, Mustafa Aydın, Esra Tokelli, Dilara Başaran, Rıfat Yurttaş, Suna Aydın, Kerem Giritlioğlu, Tahsin Küçük, Ebru Has, Yağız Özçelik, Batuhan Bayır, Faruk Batuhan Öner, Gülşah Suna, Duygu Acarsoy Atun, Pelin Zaman gibi isimler dikkat çekti.

MASTERCHEF'İN SON FİNALİSTİ KİM?

MasterChef 2022'nin kazananı Metin Yavuz olmuştu. Önceki sezonun kazanan ismi ise Eren Kaşıkçı'ydı. MasterChef 2020'nin şampiyonu ise Serhat Doğramacı olarak açıklanmıştı.

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