MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Temmuz MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star'da kım oyunu ile beraber önce takım kaptanları ardından kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belirlenecek. 17 Temmuz Pazartesi akşamı MasterChef All Star'da ikinci kaptanlık oyunu ile kaptanlar belirleniyor. Yarışmayı yakından takip eden vatandaşlar MasterChef All Star'ın 17 Temmuz akşamı yayınlanan bölümüne ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. İşte detaylar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. 17 Temmuz 2023 Pazartesi akşamı MasterChef All Star'da 2. kaptanlıkmücadelesi için ter döküldü. Oyunu kazanan isim henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ALL STAR'DA İLK ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da ilk eleme heyecanında geri sayım sona erdi. İlk aşamada yer fıstığı verilen yarışmacılardan yaratıcılık menüsü çıkartmaları istendi.

İkinci tura kalan yarışmacılardan şef tabağı yapmaları istendi. MasterChef All Star'da ilk elenen yarışmacı Merhemt Şef'in Bodrum Geceleri tabağını en başarısız yapan Güzide oldu.

MasterChef Güzide, MasterChef All Star'ın ilk elenen yarışmacısı oldu.



