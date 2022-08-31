Masterchef arabaşı çorbası tarifi! Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

İç Anadolu bölgesine ait olan arabaşı çorbası bu bölgelerde sevilerek tüketilmektedir. Arabaşı çorbası Anadolu insanı için vazgeçilmez çorbalar arasında yer alır. Özel olarak hazırlanan hamuruyla beraber içilen arabaşı çorbasının nasıl yapıldığını merak ediyorsanız aşağıdaki tarife göz atabilirsiniz.

ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 kilogram tavuk

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 adet limonun suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

½ çay bardağı sıvı yağ

1,5 litre su (tavuğu haşlamak için)

1,5 su bardağı (1 parmak fazla) un(hamuru için)

1 tatlı kaşığı tuz (hamuru için)

5 su bardağı su (hamuru için)

Yapılışı

Önce çorbamızın hamurunu hazırlıyoruz. 3 su bardağı suyu ve tuzu tencereye alıp kaynamaya bırakıyoruz, bir yandan da kalan su ve unu ayrı bir kapta boza kıvamına gelene kadar çırpıyoruz.

Kaynayan suya ekliyoruz. Pürüzsüz muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Hafif ıslatılmış orta boy yuvarlak tepsiye döküyoruz. Buzdolabında en az 4 saat dinlendiriyoruz.

Çorbamız için tavuğu 1,5 litre su ile haşlıyoruz. Suyunu süzüp tavukları didikliyoruz.

Bir tavada 1 su bardağı unu yakmadan hafif rengi dönene kadar kavuruyoruz. Kavrulan unu bir kaseye alıp biraz su ile açıyoruz.

Tencereye yağları ve salçaları alıp kavuruyoruz. Tavuk suyunu ekliyoruz, su ile açtığımız kavrulmuş unu ilave edip tel çırpıcı ile karıştırıyoruz.

Didilmiş tavukları ekleyip çorbanın kıvamı koyu olursa kaynamış su ekliyoruz. Baharatları ve 1 limon suyunu ekleyip yaklaşık 20 dakika kaynatıyoruz.

AFİYET OLSUN!



