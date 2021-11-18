MasterChef Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu çıktı! Gören şaştı kaldı

MasterChef 2021 yarışmacılarından Araz Aknam, özel hayatıyla gündeme gelmeyi tercih etmeyen yarışmacılar arasında yer alıyor. Aknam'ın voleybolcu eşini görenler şaşıp kalıyor.

Araz Aknam, 2015-2016 yıllarında Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi sezonunda Galatasaray'da forma giyen Ecem Alıcı ile evli. Ecem Alıcı, şimdilerde Aydın Büyükşehir Belediyespor takımında oynuyor.

1994 doğumlu Ecem Alıcı, 1.87 boyunda. Aslen Nevşehirli olan ünlü voleybolcu, bir dönem Çanakkale Belediyesi'nde de forma terletmişti.

Araz Aknam ve Ecem Alıcı, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

ARAZ AKNAM KİMDİR?

Araz Aghnami Aknam, 26 Temmuz 1990 tarihinde İran'da doğdu. Azeri bir baba ve Türk bir annenin oğlu olan Araz, bir dönem Türk Milli Amerikan Futbol Takımı'nda 90 numaralı formayı giymişti. 6 yaşına kadar İran'da yaşayan Araz, sonrasında İstanbul'a yerleşti. 2012 yılında ABD'ye taşınan Aknam, iyi derece İngilizce, Türkçe, Farsça ve Azerice biliyor.



