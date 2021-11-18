MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu çıktı! Gören şaştı kaldı

MasterChef Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu çıktı! Gören şaştı kaldı

18.11.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021 sezonunda ana kadroda yer alarak kendisini milyonlara tanıtan başarılı yarışmacı Araz Aknam'ın eşi, ünlü voleybolcu çıktı.

MasterChef Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu çıktı! Gören şaştı kaldı

MasterChef 2021 yarışmacılarından Araz Aknam, özel hayatıyla gündeme gelmeyi tercih etmeyen yarışmacılar arasında yer alıyor. Aknam'ın voleybolcu eşini görenler şaşıp kalıyor.

Araz Aknam, 2015-2016 yıllarında Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi sezonunda Galatasaray'da forma giyen Ecem Alıcı ile evli. Ecem Alıcı, şimdilerde Aydın Büyükşehir Belediyespor takımında oynuyor.

MasterChef Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu çıktı! Gören şaştı kaldı

1994 doğumlu Ecem Alıcı, 1.87 boyunda. Aslen Nevşehirli olan ünlü voleybolcu, bir dönem Çanakkale Belediyesi'nde de forma terletmişti.

MasterChef Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu çıktı! Gören şaştı kaldı

Araz Aknam ve Ecem Alıcı, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

MasterChef Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu çıktı! Gören şaştı kaldı

ARAZ AKNAM KİMDİR?

Araz Aghnami Aknam, 26 Temmuz 1990 tarihinde İran'da doğdu. Azeri bir baba ve Türk bir annenin oğlu olan Araz, bir dönem Türk Milli Amerikan Futbol Takımı'nda 90 numaralı formayı giymişti. 6 yaşına kadar İran'da yaşayan Araz, sonrasında İstanbul'a yerleşti. 2012 yılında ABD'ye taşınan Aknam, iyi derece İngilizce, Türkçe, Farsça ve Azerice biliyor.

MasterChef Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu çıktı! Gören şaştı kaldı

MasterChef Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu çıktı! Gören şaştı kaldı

MasterChef Araz Aknam'ın eşi ünlü voleybolcu çıktı! Gören şaştı kaldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması
Grinin Elli Tonu filminin yıldızı açık açık konuştu!Grinin Elli Tonu filminin yıldızı açık açık konuştu!
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu?

Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu?

Mecliste 'uyuşturucu' tartışması! "Normal bir ülke olsa..."

Mecliste 'uyuşturucu' tartışması! "Normal bir ülke olsa..."

Düzce'de bir deprem daha

Düzce'de bir deprem daha

Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!

Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Programdan ayrıldı! Bircan Bali ve Seren Serengil'i suçladı

Programdan ayrıldı! Bircan Bali ve Seren Serengil'i suçladı

Babası son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye...

Babası son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye...

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.