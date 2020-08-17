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MasterChef Arem Yüce kimdir? MasterChef Arem nereli? Arem ne demek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 10:16 | Son Güncelleme

Arem Yüce, MasterChef yarışmasında ilk 16 yarışmacı arasına girebilmek için büyük mücadele verdi. Son olarak MasterChef yarışmasında yaşananlardan sonra MasterChef Arem Yüce araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Arem Yüce kimdir? MasterChef Arem nereli? İşte tüm detaylar...

MasterChef Arem Yüce kimdir? MasterChef Arem nereli? Arem ne demek?

MasterChef yarışmasının iddialı isimlerinden MasterChef Arem yine dikkat çekici çıkışlarıyla gündeme geldi. MasterChef 2020’de ilk 16 yarışmacı arasında girmek için mücadele eden isimlerden bir tanesi olan Arem Yüce, Adana Kebap hazırlanması istendiğinde çok sevindi ancak şok edici bir sonuçla karşılaştı. Soner Şef ile yaşadığı tartışma nedeniyle MasterChef Arem Yüce çok daha fazla araştırılmaya başladı. Peki, Masterchef Arem Yüce kimdir? Masterchef Arem nereli? Arem Yüce elendi mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

Arem Yüce kimdir?

MasterChef programının dikkat çekici isimlerinden bir tanesi olan Arem Yüce kim sorusuyla araştırılıyor. Özellikle programın sıkı takipçileri Arem Yüce nereli sorusuna cevap arıyor. MasterChef Arem yarışmaya Diyarbakır’dan katıldı. Masterchef Arem kaç yaşında sorusunun yanıtı da merak ediliyor. MasterChef Arem 22 yaşında ve işletmecilik yapıyor. İşletmesiyle ilgili açıklamaların ardından Masterchef Arem lokantası da merak edilmeye başladı. Yemek yapmayı çok sevdiğini belirten Arem Yüce babası ise ustadır. Arem, yarışmadaki ilk elemede Kuzuların Sessizliği adını verdiği bir yemek yapmıştı.

Arem ne demek?

MasterChef Arem ile beraber Arem isminin anlamı da araştırılmaya başladı. Arem kelimesi alaca ya da benekli cisim anlamlarına geliyor. Arapça kökenli olmasına rağmen Osmanlıca bir kelime olan Arem, A’rem şeklinde okunuyor. Arem adının yaygın olduğu bölgelerde buna ek olarak Aram ismi de tercih ediliyor.

Arem Yüce Masterchef elendi mi?

Masterchef Arem kebap konusunda kendisini çok başarılı görüyordu. Ancak yarışmanın son anlarında yaşanan bir gelişmenin ardından Arem hem kendini hem de izleyenleri şaşırttı. Şimdi, Masterchef Arem Yüce elendi mi sorusuna cevap aranıyor. Arem, yapması gereken Adana Kebap yemeğini istediği gibi yapamadığı için diğer turlara girmek istemediğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Soner Şef çileden çıktı. Soner Şef, “Her kaybettiğinde ben yapamıyorum, ben gidiyorum mu diyeceksin” diyerek “Mesleğine saygın olsun.” şeklinde tepki gösterdi. MasterChef’in 15. yarışmacısı Gülşah Suna, 16. yarışmacısı ise Ebru Has oldu. Diğer yarışmacılar ise yarışmaya veda etti.

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