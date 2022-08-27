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MasterChef Atike kimdir, aslen nereli? MasterChef Atike Bozkaya kaç yaşında?

27.08.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Atike ile ilgili bilgiler araştırılıyor. MasterChef 2022 yedeklerine girmek için mücadele eden Bozyaka yarışmaya İzmir’den katılıyor. Peki, MasterChef Atike kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Atike kimdir, aslen nereli? MasterChef Atike Bozkaya kaç yaşında?

MasterChef Atiye’nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. MasterChef 2022 ana kadro yedeklerinde yer almak için mücadele eden Atike Bozkaya yarışmaya İzmir’den katılıyor. Atike'nin babasının Kazakistan'da restoranları bulunuyor.

MASTERCHEF ATİKE KİMDİR?

Atike Bozyaka 34 yaşında ve yarışmaya İzmir’den katılıyor. Yarışmacı kendi alanında ilerlemek için yarışmaya katılmış. Bozyaka’nın babasının Kazakistan’da restoranları bulunuyor.

Somer Sivrioğlu’nun, ‘Atike ne demek?’ sorusuna Bozyaka, ‘Tez canlı, hareketli, güler yüzlü, güzel soylu genç kız demek.’ yanıtını vermişti.

MASTERCHEF'TE YEDEK KADROYA GİREN İSİMLER

Yarın Masterchef elenen yarışmacı belli olacak ve böylece yedeklerden yarışmacılar Masterchef ana kadroda yer alacak. İşte Masterchef yedek kadrodaki isimler...

  • Makbule

  • Görkem

  • Sema

  • Göktuğ

  • Cenkay

  • Erkan

  • Ege

  • Vural

-Ayşegül

-Şule

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