MasterChef Atike kimdir, aslen nereli? MasterChef Atike Bozkaya kaç yaşında?

MasterChef Atiye’nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. MasterChef 2022 ana kadro yedeklerinde yer almak için mücadele eden Atike Bozkaya yarışmaya İzmir’den katılıyor. Atike'nin babasının Kazakistan'da restoranları bulunuyor.
Atike Bozyaka 34 yaşında ve yarışmaya İzmir’den katılıyor. Yarışmacı kendi alanında ilerlemek için yarışmaya katılmış. Bozyaka’nın babasının Kazakistan’da restoranları bulunuyor.
Somer Sivrioğlu’nun, ‘Atike ne demek?’ sorusuna Bozyaka, ‘Tez canlı, hareketli, güler yüzlü, güzel soylu genç kız demek.’ yanıtını vermişti.
Yarın Masterchef elenen yarışmacı belli olacak ve böylece yedeklerden yarışmacılar Masterchef ana kadroda yer alacak. İşte Masterchef yedek kadrodaki isimler...
Makbule
Görkem
Sema
Göktuğ
Cenkay
Erkan
Ege
-Ayşegül
-Şule
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