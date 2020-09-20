MasterChef Barbaros itiraf etti! Barbaros tabağı bilerek mi düşürdü?

MasterChef Barbaros tabağıyla gündem olmuştu. Masterchef'te geçtiğimiz bölümde Barbaros'un tabağı olay olmuş ve tartışma yaşanmıştı.

Barbaros'un tabağını düşürmesi sonucu arkadaşları gülme krizine girmişti. Barbaros'un konuyla ilgili ne açıklama yapacağı merak konusu olmuştu. Şefler yeni bölümde bu konuyu ekrana taşıdı.

BARBAROS'TAN TABAK AÇIKLAMASI

Barbaros 'tabağını kazara mı düşürdün?' sorusuna şöyle cevap verdi:

"Tabağımda hiçbir element eksik değil. Her ne olursa olsun yaptığım işin arkasındayım. Kazara kendim düşürdüm tabağı. Bilerek de düşmüş olsa kazara düştü şef. 5 dakika onu boyunca onu nasıl oluştururum diye çaba verdim. Benim burada hedeflediğim tek şey Barbaros Yoloğlu beyaz gömleğini asmak. Bunun için her şeyi yaparım senaryo da yaparım."

Mehmet Şef de yaptığı açıklamada, "Bizim şef talihsizliğine karşı saygımız büyük. Biz talihsizliklere üzülüyoruz, senaryolara değil" ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞEFİN FURKANA TEPKİSİ

Tabak konusu açılınca Mehmet Şef'in Furkan'a tepkisi yeniden gündeme geldi. Mehmet Şef konuyla ilgili olarak, "Ben binlerce çırak yetiştirdim. Yetiştirmiş olduğum çıraklara hepiniz sorabilirsiniz. Furkan'a gösterdiğim tepkinin iki katını gösterdiklerim vardır sadece serviste.

Biz insanların sağlığına, mutluluğuna hitap ediyoruz. Furkan'a göstermiş olduğum tepki çok ileri götürecektir. Buradaki tarzımız bizim tamamen öğretmeye odaklı. Şuraya geldiğimizde senin yaptığın bence getirmeliydin. Ama şu anda biz açık söyleyeyim bundan sonra bir hareket yaptığında bizi iki sefer düşünürüz.

