MasterChef Barbaros kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2023 MasterChef All Star Barbaros Yoloğlu hangi sezon yarıştı? Hayatı ve biyografisi

MasterChef All Star 2023'te hünerlerini sergileyecek yarışmacılar arasında Barbaros Yoloğlu da yer alıyor. 15 Haziran'da ilk bölümüyle ekrana gelecek olan yarışma için nefesler tutuldu. Bilindiği üzere bu seneki yeni kadrolar eski yarışmacı ve şampiyonlardan oluşacak. MasterChef Barbaros Yoloğlu'nun hayranları yeni sezonu iple çekiyor. İşte MasterChef Barbaros hakkında merak edilenler...

MASTRCHEF BARBAROS KİMDİR?

Barbaros Yoloğlu 26 yaşındadır. Samsun'un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapmaktadır.

Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı Spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.

MASTERCHEF BARBAROS HANGİ SEZONDA YARIŞTI?

Barbaros Yoloğlu yarışmaya katılmadan 2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlamıştır.

Barbaros, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş ve 2020-2021 döneminin ikincisi olmuştur.

