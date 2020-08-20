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MasterChef Barbaros'un eski hali şaşırttı! Barbaros Yoloğlu kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 13:46 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasının 16 kişilik ana kadrosunda mücadele eden Barbaros Yoloğlu, bir hayli kilolu olduğu eski haliyle sosyal medyayı salladı. Barbaros Yoloğlu nereli ve kaç yaşında merak konusu oldu.

MasterChef Barbaros'un eski hali şaşırttı! Barbaros Yoloğlu kimdir?

Masterchef 2020'ye katıldığı ilk günden beri iddialı açıklamaları ve yemek yapma konusundaki yetenekleriyle dikkat çeken Barbaros Yoloğlu, tüm elemeleri geçerek 16 kişilik ana kadroya adını yazdırmayı başardı. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan 26 yaşındaki Barbaros, mutfakta özellikle et ürünlerinde iyi olduğunu vurguluyor.

Instagram'da 32 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıktı.

Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirdi. Yarışmanın ilk haftasında kırmızı takımda yer alan Barbaros, mavi takıma karşı kaybettikleri oyun sonrası Duygu Acarsoy ile tartışma yaşamıştı.

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MasterChef Barbaros, eleme potasına gidecek ismin belirlendiği oylama sırasında, "Bu kıza uyuz oldum. Haftaya takımıma alıp elemeye göndereceğim" sözleriyle dikkat çekmişti.

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'MasterChef Türkiye'de zorlu bir maratona atılan Barbaros Yoloğlu, "Gardınızı alın" sözleriyle rakiplerini uyarmış, daha ilk bölümlerde ne kadar iddialı olduğunu ortaya koymuştu.

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BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

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Masterchef Barbaros'un yarışmadaki performansının yanı sıra özel hayatı da programın takipçileri için merak konusu oluyor. Bu nedenle de TV8 izleyenleri, MasterChef Barbaros kimdir sorusunun yanıtını araştırıyor. 26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor.

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