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MasterChef Bekir Comart kimdir? Bekir Comart nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

03.07.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Bekir Comart, 3 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan program nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Hünerlerini sergileyen yarışmacının yaptığı yemeği Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tattı. Peki MasterChef Bekir Comart kimdir? Bekir Comart nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

MasterChef Bekir Comart kimdir? Bekir Comart nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MasterChef Bekir Comart, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacının yaptığı yemeği yorumladı. Peki MasterChef Bekir Comart kimdir? İşte Bekir Comart ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF BEKİR COMART KİMDİR?

Bekir Comart, Gaziantepli. Evli ve 1.5 yaşında bir kız çocuğu babası olan Bekir Comart, Turizm üzerine eğitim almıştır.

Aşçı olduğunu ifade eden Bekir Comart iddialı sözleriyle dikkat çekti.

Bekir Comart'ın yemeğini tadan Mehmet Yalçınkaya, genç yarışmacıya "Niye geldin sen buraya?" diye sordu.

Mehmet Yalçınkaya sözlerini "Biz seni MasterChef'e niye alalım. Bence sen olmuşsun. Bir iki hata dışında sana ekleyeceğimiz bir şey yok." diyerek sonlandırdı.

Danilo Zanna 'evet' yanıtını verirken Somer Sivrioğlu yarışmacının tabağında eksiklikler olmasına karşın çalışma prensibini değerlendirdiğini söyledi.

Somer Sivrioğlu da 'evet' yanıtını verdi. Mehemt Yalçınkaya da övgü dolu sözler söyledi.

Bekir Comart, MasterChef'e devam edecek.

MasterChef Bekir Comart kimdir? Bekir Comart nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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