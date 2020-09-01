MasterChef Berker kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Berker Başmanav kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Türkiye’ye bu hafta yedekten katılan isim Berker Başmanav oldu. Üçüncü sezonuna başvuran MasterChef Berker, çeşitli elemelerden sonra final turuna kalmıştı. Burada başarılı tabaklar çıkarmasına rağmen bir türlü final turunu geçememişti. Berker Başmanav, MasterChef Türkiye'nin 31 Ağustos Pazartesi yayınlanan son bölümünde yarışmaya yedeklerden katıldı.

MASTERCHEF BERKER BAŞMANAV KİMDİR?

Berker Başmanav, 24 yaşında. Aşçı. Aslen Sakarya Hendekli olan Berker, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Üç yıl amatör, beş yıl da profesyonel aşçılık yapmış. Evde ise butik pasta yapıyormuş. Normal süre dolduktan sonra Mehmet şef, tezgahta yemek tabağı dışında bir şey kalmayacak diyerek otuz saniye süre verdi. Mutfak hızını ölçüyorum dediği bu sınavı Berker başarı ile geçti.

Babasını kaybettikten sonra annesi işe gittiği için evde yalnız kalması nedeniyle çok küçük yaşlarda mutfağa girdiğini, ailesinin de bu konuda ona çok destek olduklarını söyledi.

MasterChef Türkiye ilk turunda Berker Başmanav, turna yemişi sosu eşliğinde enginarlı keşkek ve kuzu pirzola yapmış ve üç şefin evet oyunu almayı başarmıştı.

