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MasterChef bitiyor mu? MasterChef ne zaman final yapacak?

13.12.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında yavaş yavaş sonlara geliniyor. MasterChef programının sona ermesiyle Survivor 2023'ün başlaması bekleniyor. Kıyasıya rekabetin devam ettiği MasterChef programında final tarihi merak ediliyor. Peki MasterChef bitiyor mu? MasterChef ne zaman final yapacak? İşte merak edilenler...

MasterChef bitiyor mu? MasterChef ne zaman final yapacak?

Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı MasterChef programının final tarihi araştırılmaya başlandı. Rekabetin sürdüğü MasterChef'te son 7 belli oldu. MasterChef finaliyle beraber büyük ödülü de merak ediliyor. Peki MasterChef bitiyor mu? MasterChef ne zaman final yapacak? İşte merak edilenler...

MasterChef bitiyor mu? MasterChef ne zaman final yapacak?

MASTERCHEF BİTİYOR MU?

MasterChef programının ne zaman final yapacağı henüz açıklanmadı. MasterChef geçtiğimiz sene ocak ayında sona ermişti. Bu sene de, aynı tarihlerde final yapacağı tahmin ediliyor.

MasterChef'te her hafta ödül oyunları oynanıyor ve yarışmacılara değerli ödüller veriliyor. Büyük ödülün ise ne olduğu henüz belli değil. Programın sonlarına doğru, büyük ödülün açıklanması bekleniyor.

MasterChef bitiyor mu? MasterChef ne zaman final yapacak?

Sezon boyunca mücadele eden ve ellerinin lezzetini göstermeye çalışan yarışmacılardan son 7'ye kalan isimler finalde mücadele edecek. Programda bu hafta kırmızı takımda kaptan Tolga ve takım arkadaşları Ayaz Görkem mücadele edecek.

Mavi takım kaptanlığında ise Yağız bulunuyor. Kıvanç, Metin, ve Burak Kaya ile haftanın kazananı olmaya çalışacak.


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