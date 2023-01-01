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MasterChef bu akşam var mı, neden yok? MasterChef yeni bölüm ne zaman? İşte 1 Ocak 2023 TV8 yayın akışı

01.01.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye yarışması bu akşam TV 8 yayın akışında yer almaması nedeniyle merak konusu oldu. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu popüler yarışmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette, " MasterChef bu akşam var mı, neden yok? MasterChef yeni bölüm ne zaman? " gibi sorularını araştırıyor. İşte 1 Ocak 2023 Pazar TV 8 yayın akışı....

MasterChef bu akşam var mı, neden yok? MasterChef yeni bölüm ne zaman? İşte 1 Ocak 2023 TV8 yayın akışı

MasterChef yeni bölümün bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması her hafta Pazar akşamları ekrana geliyordu. 1 Ocak 2023 yayın akışının yayınlanması ile akıllarda soru işaretleri oluştu. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu yarışmaya dair detaylar merak konusu oldu. Peki, MasterChef bu akşam var mı, neden yok? MasterChef yeni bölüm ne zaman?

MasterChef

MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI?

MasterChef Türkiye yarışması bu akşam ekrana gelmeyecek. Yarışmanın yeni bölümünün TV 8 yayın akışında yer almadığı görüldü.

MasterChef bitiyor mu? MasterChef ne zaman final yapacak?

MASTERCHEF NEDEN YOK?

MasterChef yarışması 2023 yılının ilk pazar günü olan 1 Ocak yılbaşı tatiline denk geldiği için ekrana gelmeyecek.

masterchef

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef yarışmasının yeni bölümünün Pazartesi günü ekrana gelmesi bekleniyor.

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TV 8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00 Tuzak

12:45 Sıfırıncı Gün

15:45 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023

21:00 Sıfırıncı Gün

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TV8 Masterchef

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