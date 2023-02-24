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MasterChef Burak Kaya'nın paylaşımına yorum yağdı! 'Seni boşuna tutmamışım'

23.02.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmasının sevilen isimlerinden biri olan Burak Kaya, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreme kayıtsız kalamadı. Mehmet Yalçınkaya’nın önderliğinde depremzedelere yemek yapan isimlerden biri olan Burak Kaya'nın son paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

MasterChef Burak Kaya'nın paylaşımına yorum yağdı! 'Seni boşuna tutmamışım'

MasterChef’in eski yarışmacıları Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ilk günlerden itibaren deprem bölgesine giderek vatandaşlara destek olmaya başladı. Gaziantep’te bulunan Burak Kaya'nın askerler ve polislerle yaptığı paylaşım takipçileri tarafından çok beğenildi.

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Deprem bölgesinde vatandaşlar için seferber olan polislerle fotoğrafını yayınlayan Burak Kaya, “Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar” notunu düştü.

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Kaya’nın takipçileri paylaşıma, “Burak Kaya sen harikasın”, “Seni boşuna tutmamışım”, “Tam destek”, “Adamsın”, “Allah hepinizden razı olsun” yorumlarında bulundu.

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Burak Kaya ayrıca hikaye bölümünden de “Askerlerimiz canımız” yazarak bir fotoğraf paylaştı.

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