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MasterChef Celal kimdir? MasterChef Türkiye Celal Sarıgül kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 01:47 | Son Güncelleme

Celal Sarıgül MasterChef Türkiye'den elenen son yarışmacı oldu. MasterChef'te ikinci defa eleme potasına kalan Celal Sarıgül, son bölümdeki eleme turunda rakiplerini geçemedi ve MasterChef macerasını sonlandırdı. Peki MasterChef Türkiye'den elenen Celal Sarıgül kimdir? MasterChef Celal kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte MasterChef Celal hakkında merak edilenler.

MasterChef Celal kimdir? MasterChef Türkiye Celal Sarıgül kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

MasterChef Türkiye 2020'nin 27 Eylül Pazar ekrana gelen bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Yarışmaya Kıbrıs’tan katılan ve dikkat çeken isimlerden biri olan MasterChef Celal, elenen isim oldu. Yarışmaya veda etmesi nedeniyle izleyiciler tarafından Celal Sarıgül'ün hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. İşte MasterChef Celal Sarıgül hakkında merak edilenler…

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MASTERCHEF CELAL SARIGÜL KİMDİR?

Masterchef celal
MasterChef Celal, 1994 yılında Antalya’da doğdu. Celal Sarıgül, 17 yıldır ailesi ile birlikte Kıbrıs’ta yaşamaktadır. Kıbrıs'ta Mutfak Sanatları okuyan Celal Sarıgül, yarışmaya da Kıbrıs'tan katılıyor. Oteller ve restoranlarda altı senedir aşçılık yaptığını söyledi. MasterChef'in hayali olduğunu ve buraya kalıcı olmak için geldiğini de söyledi.

MasterChef yarışmasının iddialı isimlerinden birisi olan Celal Sarıgül, 'MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.' Sözleriyle yarışmanın ilk günlerinde iddiasını ortaya koymuştu.

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