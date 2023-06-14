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MasterChef Cemre kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2023 MasterChef All Star Cemre Uyanık ne zaman birinci oldu? İşte hayatı ve biyografisi

14.06.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Cemre, All Star konsepti ile ilk kez ekrana gelecek yarışmada tekrar yarışacak. Geçtiğimiz 6 sezonun birincilerinden olan genç yarışmacı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, MasterChef Cemre kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2023 MasterChef All Star Cemre Uyanık ne zaman birinci oldu? İşte, hayatı ve biyografisi...

MasterChef Cemre kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2023 MasterChef All Star Cemre Uyanık ne zaman birinci oldu? İşte hayatı ve biyografisi

MasterChef All Star 2023'te hünerlerini sergileyecek yarışmacılar arasında eski şampiyon Cemre Uyanık da yer alıyor. 15 Haziran'da ilk bölümüyle ekrana gelecek olan yarışma için nefesler tutuldu. Bilindiği üzere bu seneki yeni kadrolar eski yarışmacı ve şampiyonlardan oluşacak. MasterChef Cemre Uyanık'ın hayranları yeni sezonu iple çekiyor. İşte MasterChef Cemre hakkında merak edilenler...

MASTRCHEF CEMRE KİMDİR?

Cemre Şanlıurfalı'dır. MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında doğdu. Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı. emre Uyanık küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı olduğunu ve özellikle de yemeklerle alakalı animeler seyretmeyi sevdiğini belirtiyor.

2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.

Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.

MASTERCHEF CEMRE NE ZAMAN BİRİNCİ OLDU?

Cemre Uyanık, 2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katıldı.

Cemre Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kamıştı. Jüri üyelerinin puanlaması sonucu Cemre Uyanık, 68 puanla 2019 Masterchef şampiyonu oldu. Alican Sabunsoy ise 64 puanda yarışmayı ikinci olarak tamamladı.

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