MasterChef Çökertme Kebabı tarifi! Çıtır patatesli çökertme kebabı ve malzemeleri

Masterchef'in 29 Temmuz akşamındaki bölümünde yarışmacılardan vazgeçilmez lezzet çökertme kebabı yapılması istendi. Çökertme kebabı hem görsel olarak hem de doyuruculuğuyla çok sevilen bir tarif. Çökertme kebabının yapılışı ve malzemeleri izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Çökertme kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? En pratik Çökertme kebabı tarifi nedir? İşte detaylar...

ÇÖKERTME KEBABI MALZEMELER

250-300 gr jülyen kesilmiş et

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Diğer Malzemeler;

4 dolu yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

1 fiske tuz (yoğurt için)

4 adet orta boy patates

1 çay kaşığı tuz (patatesler için)

Sıvı yağ (kızartmak İçin)

1 kaşık domates biber sosu ya da salça

1 kaşık sıvı yağ

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ YAPIMI

Etler düdüklüye alınır harlı ateşte suyunu salıp çekene kadar kavrulur. Suyunu çekince sıvı yağ ve ezilmiş 2 diş sarımsak eklenip 1-2 tur çevrilip su eklenir ve kapatılır.

Etler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirilir. Bu sırada patatesler ince halka kesilip kibrit çöpü şeklinde doğranıp hazır edilir tuz serpilip kızgın yağda kızartılır ve büyük servis tabağına alınır.

Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve bir fiske tuz bir kapta çırpılır patatesler üzerine gezdirilir.

Bir cezvede salça ve yağ kızdırılıp yoğurt üzerine gezdirilir. İsteğe bağlı domates rendesi pişirilip ya da domates püresi aynı şekilde kavrulup dökülebilir.

Suyunu çeken etler kızarmaya başlayınca birkaç tur kavrulup altı kapatılır ve domates sosunun üzerine pişmiş etler konulur.

İsteğe bağlı kekik veya kıyılmış maydanoz serpilip servis edilir.

Afiyet olsun.



