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MasterChef Dilara Kavadar bikinili tatil pozlarıyla parmak ısırttı! "Yine muhteşemsin"

04.08.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının elemelerinde yer alan ve tanıdık bir isim çıkmasıyla gündem haline gelen Dilara Kavadar, sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Son olarak bikinili tatil pozlarıyla dikkat çeken Kavadar, düzgün fiziğiyle olay yarattı.

MasterChef Dilara Kavadar bikinili tatil pozlarıyla parmak ısırttı! "Yine muhteşemsin"

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasıyla tanınan Dilara Kavadar, Instagram pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Güzelliğiyle herkesi mest eden güzel yarışmacı, son olarak tatil pozlarıyla dikkat çekti. Bikinisiyle güzel fiziğini sergileyen Kavadar'a takipçileri beğeni yağdırdı.

BİKİNİLİ TATİL POZLARIYLA MEST ETTİ

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının yeni sezon elemelerine katılan ve güzelliğiyle dikkat çeken Dilara Kavadar, paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

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Yarışmanın üçlü düellolarında elenerek yarışmaya veda eden Kavadar, son olarak bikinili tatil pozlarıyla dikkat çekti.

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Güzel yarışmacı muhteşem fiziği ve güzelliğiyle beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri pozlarının altına, "Muhteşemsin" şeklinde yorum yazdı.

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REKORLAR KIRAN DİZİDE OYNAMIŞ

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon elemelerine katılan Dilara Kavadar, tanıdık bir isim çıkmıştı.

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Yıllar önce Binbir Gece dizisinde oynadığı öğrenilen Dilara Kavadar'ın küçüklük halleri olay olmuştu.

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