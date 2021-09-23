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MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Eylül eleme adayları kimler oldu?

23.09.2021 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Eylül Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Takımlar dokunulmazlık oyunu oynadıktan sonra kaybeden takım kendi içerisinde bireysel dokunulmazlık oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim takımdan bir arkadaşının adını eleme potası için söyledi ve eleme potasında olacak diğer isim ise takım tarafından belirlendi.

MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Eylül eleme adayları kimler oldu?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği popüler program MasterChef'te, 22 Eylül akşamı iki eleme adayı daha belli oldu. Takımlar dokunulmazlığı almak için börek çeşitlerini hazırladı. Geçtiğimiz gün eleme potasına Mustafa ve Sergen girmişti. İşte merak edilenler...

MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Eylül eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

22 Eylül akşamı yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı almak ve kendi takımından eleme adayı çıkarmamak için yarıştı. Börek çeşitlerinin yapıldığı dokunulmazlık oyununda yarışmacılar oyunu almak için elinden geleni yaptı. Süre bittiğinde ve şefler tadım yaptığında skor belli oldu. Dokunulmazlık oyununu mavi takım 5-2 skorla kazandı.

22 EYLÜL ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi takımın dokunulmazlığı almasının ardından kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Tahsin Küçük oldu. Küçük, eleme adayı olarak Emre'nin ismini söyledi. Eleme potasında olacak diğer isim ise takım tarafından Hamza olarak belirlendi.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

  • Mustafa
  • Sergen
  • Emre
  • Hamza


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TV8 Masterchef
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