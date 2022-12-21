MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 21 Aralık MasterChef eleme adayları kimler? Son takım oyunu!

MasterChef Türkiye yemek yarışması programında 2022 şampiyonunun belirlenmesine adım adım yaklaşılıyor. Son takım oyunu ile ekrana gelen MasterChef Türkiye, Beykoz Kundura Mahallesi'nde son dış çekimini de gerçekleştirmiş oldu. MasterChef 21 Aralık dokunulmazlık oyunun kazananı ile eleme adayları seyirciler tarafından merak konusu oldu. 21 Aralık Çarşamba MasterChef Türkiye'de yaşananlar

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 21 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için yarıştılar. Oyunda MasterChef jürisi yarışmacılardan, şeflerin restoranlarının menülerinde bulunan tarifleri yapmalarını istedi.

Başlangıç olarak Somer şefin restoranından kabak sinkonta, ikinci olarak Mehmet şefin restoranından serseri ve son olarak Danilo şefin menüsünden tiramisu yapıldı.

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 6 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele edecekler.

Yapılan değerlendirmelerin sonucunda dokunulmaz olan yarışmacı seçilecek.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI

MasterChef Türkiye'nin 20 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayı Burak Kaya olmuştu. İkinci eleme adayı takım oylaması sonucunda belli olacak. Detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.



