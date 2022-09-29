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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 28 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

29.09.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci takım oyunu gerçekleşti. Sıfır atık konseptinde 5 çeşit yemek yapan yarışmacılar ile dokunulmazlığı alan takım belli oldu. 28 eylül 2022 Çarşamba akşamı MasterChef Türkiye'de gecenin sonunda eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef takım oyununu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları...

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 28 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de haftaın eleme adayları belirleniyor. MasterChef Türkiye'nin 28 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, 28 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 28 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 28 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya mücadele verdiler. Oyunda MasterChef jürisi yarışmacılardan, sıfır atık üzerine 5 farklı yemek yapmalarını istedi. Az ürünle çok fazla israf yapmadan yapılacak yemeklerden en az organik atık çıkaran takım 2 puan fazladan kazanıyor.

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 28 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan zeytinyağlı portakallı kereviz yemeği yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Büşra dokunulmaz seçildi.

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MASTERCHEF 28 EYLÜL ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayaz, ilk eleme adayı olarak Çağatay'ı seçti. İkinci eleme adayı ise Görkem oldu.

Haftanın eleme adayları ise şu şekilde;

Fatma Nur, Kaan, Çağatay, Görkem

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