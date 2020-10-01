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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Ekim Masterchef eleme adayları kimler?

01.10.2020 23:37 | Son Güncelleme:
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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Ekim Masterchef eleme adayları kimler?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye programında yine kıyasıya rekabet yaşandı. TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan yarışmada yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için mavi takım ve kırmızı takım olarak tüm hünerlerini ortaya koydu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 1 Ekim MasterChef eleme adayları ile ilgili tüm merak edilenler...

Televizyon izleyicileri tarafından Masterchef dokunulmazlık kim kazandı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada kıyasıya rekabet devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için yine tüm seyirciler ekran başına geçti. Bu kez şefler yarışmacılardan özel bir temaya sahip olan bir menü yapmalarını istediler. Bir hikayesi olan ve yaratıcı bir menü yapılmasını isteyen şeflerin beklentileri doğrultusunda yarışmacılar da tüm hünerlerini ortaya koydular.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı programla ilgili olarak Masterchef dokunulmazlık 1 Ekim tarihinde hangi tarafından kazanıldı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Masterchef eleme adayları 1 Ekim tarihinde kimler oldu? İşte 1 Ekim MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlık oyunu kazananı ile ilgili tüm merak edilenler...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

1 Ekim MasterChef bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet Şef, yarışmacıların oldukça özel bir menü hazırlamasını istedi. Konsept bir menü bekleyen Mehmet Şef, bununla ilgili olarak yarışmacıların bir hikaye yazmasını da istedi. Yarışmacılar yaratıcılıklarını kullanarak oldukça zengin ve seçkin bir menü hazırlamak adına büyük bir mücadele sergiledi. Masterchef 1 Ekim dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Böylece mavi takım zorlu bir dokunulmazlık oyunu için kendi arasında mücadele verdi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım dokunulmazlık oyunu kaybettikten sonra kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Mehmet Şef’in hazırladığı surf and turf yemeğini yapmaya çalışarak önemli ve zorlu bir performans ortaya koyan yarışmacılar arasından kazanan isim, bir kişiyi eleme potasına gönderdi. Televizyon izleyicileri tarafından Masterchef son bölüm eleme adayları da merak ediliyor. Bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Sefa oldu. Dokunulmazlık oyununda son ikiye Sefa, Uğur ile beraber kalmıştı. Ancak kazanan isim Sefa oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef eleme adayları son bölüm için merak edilenler arasında yer alıyor. Mavi takımın kaybettiği oyun sonucunda kendi arasında yaptığı dokunulmazlık oyununda surf and turf yemeği yapması istendi. Yemeği en iyi yapan yarışmacı olan Sefa eleme potasına bir arkadaşını gönderdi. Sefa’nın eleme adayı olarak seçtiği kişi ise Uğur oldu. Böylece MasterChef eleme adayları arasına Uğur girdi. Takım oylamasında ise Özgül ve Didem eşit oy alınca, 4. eleme adayını takım kaptanı Serhat belirledi. Serhat diğer eleme adayı olarak Didem'in adını söyledi.

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