MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Ekim Masterchef eleme adayları kimler?

Televizyon izleyicileri tarafından Masterchef dokunulmazlık kim kazandı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada kıyasıya rekabet devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için yine tüm seyirciler ekran başına geçti. Bu kez şefler yarışmacılardan özel bir temaya sahip olan bir menü yapmalarını istediler. Bir hikayesi olan ve yaratıcı bir menü yapılmasını isteyen şeflerin beklentileri doğrultusunda yarışmacılar da tüm hünerlerini ortaya koydular.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı programla ilgili olarak Masterchef dokunulmazlık 1 Ekim tarihinde hangi tarafından kazanıldı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Masterchef eleme adayları 1 Ekim tarihinde kimler oldu? İşte 1 Ekim MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlık oyunu kazananı ile ilgili tüm merak edilenler...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

1 Ekim MasterChef bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet Şef, yarışmacıların oldukça özel bir menü hazırlamasını istedi. Konsept bir menü bekleyen Mehmet Şef, bununla ilgili olarak yarışmacıların bir hikaye yazmasını da istedi. Yarışmacılar yaratıcılıklarını kullanarak oldukça zengin ve seçkin bir menü hazırlamak adına büyük bir mücadele sergiledi. Masterchef 1 Ekim dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Böylece mavi takım zorlu bir dokunulmazlık oyunu için kendi arasında mücadele verdi.