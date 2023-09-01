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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı hangi takım? 31 Ağustos MasterChef eleme adayları kimler oldu?

31.08.2023 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanan gecede Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve somer Sivrioğlu'nun restoranlarındaki menülerden yemekler yapıldı. Yarışmacılar takım oyunu ile izleyicinin karşısına çıktı. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu? İşte detaylar...

MasterChef'te haftanın üçüncü eleme adayları bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu ile belli oldu. İlk takım dokunulmazlığı oyununda Alican ve Esra'nın kaptanlığındaki yarışmacılar kıyasıya mücadele etmişlerdi. Kullanıcılar MasterChef dokunulmazlık oyunu ve MasterChef eleme adayını merak ediyor. İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın perşembe günkü bölümünde kırmızı takım ile mavi takım üçüncü eleme oyununu oynadı.

En fazla tabağı beğenilen kırmızı takım gecenin kazananı oldu ve haftayı 2-1 mağlup kapattı.

Haftanın eleme adayları sırasıyla şu şekilde: Tahsin, Gamze, Eda ve Kıvanç, Batuhan ve Tolga oldu.

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31 AĞUSTOS MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in 31 Ağustos akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık kazandı.

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Yaratıcılık tabağı yapmaları istenen yarışmacılardan en başarılı tabağı yapan 2021 sezonunun ikincisi MasterChef Hasan oldu.

Hasan Batuhan'ı eleme potasına gönderirken, arkadaşlarından en fazla oyu alan Tolga ise bir diğer eleme adayı seçildi.

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