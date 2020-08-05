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MasterChef Duygu Acarsoy kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Duygu Acarsoy kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 01:33 | Son Güncelleme

Duygu Acarsoy, MasterChef 2020 ana kadrosuna girmeyi başardı. MasterChef Türkiye'de final turunda yarışan 28 yarışmacı arasından 16 ana kadro yarışmacıları seçildiği 2. günde Duygu Acarsoy, rakipleri arasında sıyrıldı ve günün kazananı oldu. MasterChef Türkiye ana kadrosu içine girmeyi başaran Duygu Acarsoy'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, MasterChef Türkiye yarışmacısı Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef Duygu Acarsoy kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Duygu Acarsoy kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye'de final turunda günün kazanan ismi Duygu Acarsoy oldu. MasterChef final turunda MasterChef 2020'nin ana kadro yarışmacısı olacak 16 isim belirlenmeye başladı. MasterChef final turunun ikinci gününde, yarışmacılar en iyi çökertme kebabını yapmak için mücadele etti. Bu yemeğiyle şeflerin beğenisini kazanan Duygu Acarsoy ikinci tura kaldı. 6 yarışmacı final oyununda esas ürünü yumurta olan yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı. Altı yarışmacıdan en iyi tabağı hazırlayan, gecenin kazanan ismi Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye 2020'nin ikinci yarışmacısı oldu.

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MASTERCHEF DUYGU ACARSOY KİMDİR?

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.
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Mutfağa girmesine neden olan olay, bundan on yıl önce evlendiği kişinin onu ilk haftada dolandırılmış. Daha sonra psikolojik yardım almak yerine mutfağa girmeye karar vermiş. Sonrasında profesyonel eğitimler almaya başlamış. Mutfağın ona terapi gibi geldiğini, mutfağa girdiği zaman inanılmaz mutlu olduğunu söyledi. Kötü bir şey yaşadığını ama bunun iyi bir şeye vesile olduğunu söyledi.
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Sıcak sebzeli bir yatak üstünde portakallı kapari soslu balık yapan Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye'de Somer şef ve Danilo şeften eve oyu alarak üst tura çıktı.

FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?

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Duygu Acarsoy, üçlü düelloda Oya Çelik ve Gamze Günalp karşı karşıya geldi. Şeflerin bu gruptan istediği yemek, süzme mercimek çorbası oldu. 45 dakika sürenin sonunda şefler tadımını yaptı ve kararlarını verdiler. Duygu Acarsoy'un hazırladığı çorbanın kıvamı, tadı ile birlikte onun çalışma şekli nedeniyle günün kazananı oldu ve MasterChef Türkiye'de final turuna çıktı.

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