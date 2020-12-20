Masterchef'e damga vuran an! Survivor Evrim şoke oldu

Masterchef Türkiye yine cumartasi gecesine damga vurdu. Finale sayılı günler kala Survivor ile Masterchef yarışmacıları ekip olup birlikte yarıştı. Heyecanlı anların yaşandığı yarışmaya Evrim'in kazası damga vurdu.

MasterChef Türkiye'de 18. haftanın 4. ödül oyununda ilginç anlar yaşandı. Barbaros ve Evrim ocağın üzerine döktükleri yemeği yeniden tencereye koyunca yemekleri iptal edildi.

Evrim, eliyle ocağa düşen yemeği tencereye koyarken yakalandı. Barbaros 'sorun yok' dedi ama jüri affetmedi.

"Koymamam gerektiğini bana söylemediniz" diyen Evrim, yemeğe yeniden başlayacaklarını öğrenince şoke oldu. Barbaros ve Evrim yemeğe yeniden başladı ve üçüncü oldu.

Yarışmanın kazanını ise Emir ve Cemal Can oldu.

