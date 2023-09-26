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  4. MasterChef Ebru Has Instagram pozlarıyla hayran bıraktı! Değişimi dikkat çekti

MasterChef Ebru Has Instagram pozlarıyla hayran bıraktı! Değişimi dikkat çekti

26.09.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’in eski sezon yarışmacılarından biri olan Ebru Has yarıştığı dönemde tavırları ve yeteneği ile dikkat çeken isimler arasındaydı. 2020 sezonunda mücadele eden ve ardından All Star'a katılmak için yarışan ancak ana kadroya seçilemeyen Ebru Has değişimiyle gündem oldu.

MasterChef yarışmacılarının son halleri sık sık merak konusu haline geliyor. Jüri üyeleri arasında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun yer aldığı MasterChef’in eski sezon yarışmacılarından olan Ebru Has Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

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1992 doğumlu olan Ebru Has yarışmada 2020 sezonunda yarışmış, Tanya Kilitkayalı ile arkadaşlıkları beğeni toplamıştı.

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Hırsı ve tavırlarıyla dikkat çeken Has daha sonra All Star kadrosuna katılmak için yarışmış ancak son ikiye kaldığı Azize ana kadroya dahil olmuştu.

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Instagram hesabını aktif kullanan Ebru Has’ın cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Has’ın takipçileri "Bir saç kesimi bir insanı bu kadar mı değiştirir", "Doğanın güzelliği yanınızda sönük kalmış", "Çok güzelleşmişsiniz" yorumlarında bulundu.

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Masterchef Ebru Has ele

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