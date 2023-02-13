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  4. MasterChef ekibi, Mehmet Şef ve Danilo Zanna afet bölgesindeydi! Somer Sivrioğlu merak konusuydu... "Yardımın gizli olanı makbuldür bilirim ama..."

MasterChef ekibi, Mehmet Şef ve Danilo Zanna afet bölgesindeydi! Somer Sivrioğlu merak konusuydu... "Yardımın gizli olanı makbuldür bilirim ama..."

13.02.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrası binlerce insanın öldü ve 10 il büyük yıkıma uğradı. Yaraları sarmak için harekete geçenler arasında MasterChef ekibi, Mehmet Şef ve Danilo Zanna da vardı. Sahra mutfaklarında çalışan şefleri görenler "Somer Sivrioğlu nerede?" diyordu. Somer Şef bir paylaşım yaptı.

MasterChef ekibi, Mehmet Şef ve Danilo Zanna afet bölgesindeydi! Somer Sivrioğlu merak konusuydu... "Yardımın gizli olanı makbuldür bilirim ama..."

Kahramanmaraş merkez üssü olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından tüm Türkiye afet bölgeleri için elinden geleni yapıyor. Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın aralarında bulunduğu bir ekip de sahra mutfaklarında çalışıyor. Ancak gözler Somer Sivrioğlu'nu da arıyordu. Somer Sivrioğlu, deprem bölgesinde neden olmadığını yaptığı bir paylaşımla gösterdi.

Ekran Alıntısı

Somer Sivrioğlu yaptığı paylaşımda. "Orada MasterChef Türkiye ekibi ve tüm şef kardeşlerimle birlikte olmayı isterdim ama Sydney'de ailemin ve işlerimin başında olmam gerekiyor" dedi.

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NE KADAR TOPLADIKLARINI AÇIKLADI?

Somer Şef daha sonra afetzedeler için harekete geçti. Bir paylaşım yaparak "Yardımın gizli olanı makbuldür bilirim ama bu benim yardımım değil, bunun arkasında elime tomarla para sıkıştıran da var, 10 yaşında parkta oturanlara baklava satan evladımız da. Depremde ailesinden kaybettiklerini kenara koyarak yardım eden öğrencimiz de var, kırık ayağıyla desteğe gelen Sydney'in en önemli yardım derneğinin başkanı da. Bunun arkasında Sydney'in Türk toplumu, Türk dostu Avustralyalılar, güzel insanlar var. Bugün tüm dostların yardımıyla 4 saatte 34,200 AUD $ topladık. 445,000 TL yapar, Ahbap'a yolladık. Bu daha başlangıç, yolumuz uzun" dedi.

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