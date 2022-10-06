MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Ekin kimdir, aslen nereli? 'Hayatım' gafıyla bilinen eski MasterChef yarışmacısı Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında?

MasterChef Ekin kimdir, aslen nereli? 'Hayatım' gafıyla bilinen eski MasterChef yarışmacısı Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında?

06.10.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında Masterchef yarışmasında dikkat çeken Ekin Eylem Ulaş, yeniden Masterchef'e konuk oluyor. Bu kez tadım yapacak olan MasterChef Ekin 'Hayatım' gafıyla uzun süre konuşulmuştu. Somer Şef'e yanlışlıkla, "Yok hayatım" demesi ile hafızalara kazınan Ekin Ulaş'ı, aynı espriyle yeni bölümde karşıladılar. Peki, MasterChef Ekin kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte, MasterChef Ekin Ulaş hakkında bilgiler...

MasterChef Ekin kimdir, aslen nereli? 'Hayatım' gafıyla bilinen eski MasterChef yarışmacısı Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in eski yarışmacılardan Ekin Ulaş, uzun süre sonra sevilen programın konuğu oldu. Bir dönem Somer Şef'e "Hayatım" gafıyla çokça konuşulan MasterChef Ekin, Somer Şef tarafından, esprili şekilde "Hoşgeldin hayatım" lafıyla karşılandı. Tanınan yarışmacı, yarıştığı dönemde pek çok başarılı tabaklara imza atmıştı. Peki MasterChef Ekin Kimdir, aslen nereli?

MASTERCHEF EKİN EYLEM ULAŞ KİMDİR?

MasterChef yarışmacılarından Ekin Eylem Ulaş 1988 yılında doğmuştur. Bursa doğumlu olan isim, baba tarafından Elazığlıdır. Ulaş, Boğa burcudur. 12 senedir aşçı olan isim, son 1 senedir de Executive Chef'dir. Ekin Eylem Ulaş'ın bir abisi ve bir kız kardeşi vardır.

Ünlü yarışmacı iyi bir Fenerbahçe taraftarıdır. Ayrıca basketbol da oynayan isim sık sık yüzmektedir. Dünyayı gezmeyi seven Ekin Eylem Ulaş toplamda 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezmiştir. Yarışmacının evli olmadığı biliniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dudak dudağa poz vermişti! Zehra Güneş detayı şaşırttıDudak dudağa poz vermişti! Zehra Güneş detayı şaşırttı
Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...
20 yaş küçük aşkı güzelliğiyle büyüledi! Uğruna evliliğini bitirmişti20 yaş küçük aşkı güzelliğiyle büyüledi! Uğruna evliliğini bitirmişti
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef somer şef yaşında masterchef ekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!

Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

Böylesi görülmedi! 50 yıl boyunca burnunda bununla yaşadı

Böylesi görülmedi! 50 yıl boyunca burnunda bununla yaşadı

Hakaretin sonu gelmedi: Akıllı olun, ben Üsküdarlıyım

Hakaretin sonu gelmedi: Akıllı olun, ben Üsküdarlıyım

Uzun süredir görünmüyordu! Son hali inanılmaz

Uzun süredir görünmüyordu! Son hali inanılmaz

İlginizi Çekebilir

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.