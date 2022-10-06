MasterChef Ekin kimdir, aslen nereli? 'Hayatım' gafıyla bilinen eski MasterChef yarışmacısı Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in eski yarışmacılardan Ekin Ulaş, uzun süre sonra sevilen programın konuğu oldu. Bir dönem Somer Şef'e "Hayatım" gafıyla çokça konuşulan MasterChef Ekin, Somer Şef tarafından, esprili şekilde "Hoşgeldin hayatım" lafıyla karşılandı. Tanınan yarışmacı, yarıştığı dönemde pek çok başarılı tabaklara imza atmıştı. Peki MasterChef Ekin Kimdir, aslen nereli?

MASTERCHEF EKİN EYLEM ULAŞ KİMDİR?

MasterChef yarışmacılarından Ekin Eylem Ulaş 1988 yılında doğmuştur. Bursa doğumlu olan isim, baba tarafından Elazığlıdır. Ulaş, Boğa burcudur. 12 senedir aşçı olan isim, son 1 senedir de Executive Chef'dir. Ekin Eylem Ulaş'ın bir abisi ve bir kız kardeşi vardır.

Ünlü yarışmacı iyi bir Fenerbahçe taraftarıdır. Ayrıca basketbol da oynayan isim sık sık yüzmektedir. Dünyayı gezmeyi seven Ekin Eylem Ulaş toplamda 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezmiştir. Yarışmacının evli olmadığı biliniyor.

