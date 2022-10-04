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  4. MasterChef'te takım oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 4 Ekim Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te takım oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 4 Ekim Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

04.10.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eleme adayının kim olduğu merak ediliyor. Yeni bölümde yeni kurulan takımların heyecanı yaşanırken, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele edildi. Peki MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te takım oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 4 Ekim Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde heyecan sürüyor. Programda yeni haftanın kaptanları belli olurken, kırmızı ve mavi takım ilk defa mücadele etmiş oldu. Yeni bölümde yarışmacılardan sokak lezzetleri yapmaları istendi. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümünde takım oyunu heyecanı yaşanırken, mavi ve kırmızı takımlar bu akşam ilk defa karşı karşıya gelmiş oldu. Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef yarışmacılardan, dünyanın farklı ülkelerinden sokak lezzetlerini yapmalarını istediler. Jüri değerlendirmeleri sorasında haftanın ilk takım oyununun galibi 4-5 kazanarak kırmızı takım olmuş oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Materchef'te takım oyununu kaybeden takım ise kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişmiş olacak. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli olacak.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın eleme adayları ise henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 1. eleme adayını belirlerken. 2. eleme adayı ise takım oylamasının ardından belli olmuş olacak.


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TV8 Masterchef ele istedi
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