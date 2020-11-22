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MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef Uğur elendi mi?

22.11.2020 07:24 | Son Güncelleme:
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MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef Uğur elendi mi?

MasterChef eleme adayı kimler oldu? İkinci dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'nin 21 Kasım tarihli 104. bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. MasterChef eleme adayları ve MasterChef Uğur merak konusu oldu.

Masterchef eleme adayları bu hafta da merak konusu oldu. 21 Kasım'da yayınlanan Masterchef'te yarışmacılar Bursa'da yemek yaptılar. Masterchef'in bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kaybetti ve eleme potasına bir isim gönderdi. Dün ise ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleştirilirdi. Peki 21 Kasım Masterchef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef eleme adayı son bölümde belli oldu. İkinci dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'nin 21 Kasım tarihli 104. bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI

Bursa'ya konuk olan yarışmacıların Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmak için çaba gösterdiği gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Serhat oldu.

Şarkıcı Fettah Can ve Sercan Yıldırım'ın yarışmaya konuk olması ise renkli anlara neden oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'in ikinci eleme adayı Ayyüce oldu. Bu haftanın ilk eleme adayı ise Uğur olmuştu.

MASTERCHEF UĞUR ELENDİ Mİ?

Masterchef'te geceye Uğur damga vurdu. Uğur'un diskalifiye haberi gündeme bomba gibi düştü.

MasterChef Türkiye'de eleme adayları merak edilirken diskalifiye şoku! MasterChef Uğur diskalifiye olduMasterChef Türkiye'de eleme adayları merak edilirken diskalifiye şoku! MasterChef Uğur diskalifiye oldu

MasterChef Türkiye'de herkes eleme adaylarını merak ederken beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Attığı tweetler nedeniyle eleştirilen MasterChef Uğur Yılmaz Deniz, yarışmadan diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı kararı sosyal medya hesabından duyurdu.


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