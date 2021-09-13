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MasterChef eleme gecesinde gergin anlar! Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı stüdyodan kovdu

13.09.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 12 Eylül Pazar ekrana gelen son bölümünde, eleme adayı olan yarışmacılar mücadele etti. Eleme adayları tezgah başına geçerken, tribünde oturan Tunahan ise Mehmet Yalçınkaya'yı sinirlendirdi. Safanur'a 'Kaşığı at' diyen Tunahan'ı Şef Yalçınkaya stüdyodan kovdu.

MasterChef eleme gecesinde gergin anlar! Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Eleme heyecanının yaşandığı MasterChef'te haftanın eleme adayları olan Azize, İbrahim, Hamza, Mert, Dilara ve Safanur, yarışmada kalabilmek için tezgah başına geçti. Yarışmacılar, şeflerin istedikleri siyez bulgurlu yemeği en iyi şekilde yapabilmek için mücadele etti.

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Yarışmayı tribünden izleyen mavi takımdan Tunahan ise yemek yapan Safanur'a yemeği tattığı kaşığı atmasını söyledi. Tunahan'ın "Kaşığı at Safanur" sözünü duyan Şef Mehmet Yalçınkaya ise çok sinirlendi.

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"ÇIK DIŞARI" SÖZLERİYLE KOVDU!

Üstte oturan yarışmacılar dönen Yalçınkaya "Yemeğe karışan kim? " diye sordu. Tunahan da kendisi olduğunu söyledi.

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Safanur'a kaşığı at diyen Tunahan'a Mehmet Şef tepki gösterdi. 'Kim o müdahale eden?' diye soran Mehmet Şef daha sonra Tuhanan'ı stüdyo dışına gönderdi.

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Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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