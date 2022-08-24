Masterchef elma dolması tarifi! Elma dolması nasıl yapılır?

Dolma, sarma Türk mutfağında en sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Dolmanın kabak, kırmızı biber, yeşil biber, soğan, patates, kabak çiçeği gibi birçok farklı çeşidi bulunuyor. Bu çeşitler arasında yer alan elma dolması tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor. Elma dolması özellikle yaz aylarında hafif tadıyla enfes bir yemek sunmanızı sağlayacak.
Malzemeler
1 kg ekşi yeşil elma
300 gr dolmalık kıyma
1 çay bardağı pirinç
1 soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
Birer tutam maydanoz ve nane
1 çay kaşığı tarçın
Tuz
Karabiber
1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
Yapılışı
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