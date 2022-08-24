Masterchef elma dolması tarifi! Elma dolması nasıl yapılır?

Dolma, sarma Türk mutfağında en sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Dolmanın kabak, kırmızı biber, yeşil biber, soğan, patates, kabak çiçeği gibi birçok farklı çeşidi bulunuyor. Bu çeşitler arasında yer alan elma dolması tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor. Elma dolması özellikle yaz aylarında hafif tadıyla enfes bir yemek sunmanızı sağlayacak.

ELMA DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

1 kg ekşi yeşil elma

300 gr dolmalık kıyma

1 çay bardağı pirinç

1 soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Birer tutam maydanoz ve nane

1 çay kaşığı tarçın

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Yapılışı

Kıymayı derin bir kaba alın.

Soğan, maydanoz ve naneyi incecik kıyıp kıymaya ilave edin.

Baharatları da ekleyip iyice karıştırın.

Elmaların içini kaşıkla çıkarıp hazırladığınız iç harç ile doldurun.

Tencereye dizip üzerine suyla karıştırdığınız salçayı dökün.

Elmaların üzerine bir tabak kapatıp çok kısık ateşte pişirin.

Sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN!



