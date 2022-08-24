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Masterchef elma dolması tarifi! Elma dolması nasıl yapılır?

24.08.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliği yaptığı program MasterChef’te 23 Ağustos Salı günü Anadolu mutfağının leziz yemekleri yapıldı. İlk takım oyununda yarışan adaylara elma dolması malzemeleri verildi. İzleyiciler elma dolma nasıl yapılır diye internette araştırmalar yaptı. İşte elma dolması tarifi…

Masterchef elma dolması tarifi! Elma dolması nasıl yapılır?

Dolma, sarma Türk mutfağında en sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Dolmanın kabak, kırmızı biber, yeşil biber, soğan, patates, kabak çiçeği gibi birçok farklı çeşidi bulunuyor. Bu çeşitler arasında yer alan elma dolması tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor. Elma dolması özellikle yaz aylarında hafif tadıyla enfes bir yemek sunmanızı sağlayacak.

ELMA DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

1 kg ekşi yeşil elma
300 gr dolmalık kıyma
1 çay bardağı pirinç
1 soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
Birer tutam maydanoz ve nane
1 çay kaşığı tarçın
Tuz
Karabiber
1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Yapılışı

  • Kıymayı derin bir kaba alın.
  • Soğan, maydanoz ve naneyi incecik kıyıp kıymaya ilave edin.
  • Baharatları da ekleyip iyice karıştırın.
  • Elmaların içini kaşıkla çıkarıp hazırladığınız iç harç ile doldurun.
  • Tencereye dizip üzerine suyla karıştırdığınız salçayı dökün.
  • Elmaların üzerine bir tabak kapatıp çok kısık ateşte pişirin.
  • Sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN!


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