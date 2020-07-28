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MasterChef Emel Günoğlu kimdir? Emel Günoğlu MasterChef Türkiye'de final turuna çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 23:00 | Son Güncelleme

Emel Günoğlu, MasterChef Türkiye’de final turuna çıkmayı başardı. 28 Temmuz 2020 tarihli MasterChef 12. bölümde Emel Günoğlu üçlü düelloda rakipleri ile yarıştı. İlk turda şeflerin karşısına iki yemek yaparak çıkan Emel Günoğlu, MasterChef’te bir ilke imza atmıştı. Bu akşam ise rakiplerine göre daha iyi bir tabak çıkardı ve final turuna kalmayı başardı. Peki, MasterChef’te final turuna çıkan Emel Günoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Emel Günoğlu kimdir? Emel Günoğlu MasterChef Türkiye'de final turuna çıktı

MasterChef Türkiye’de final turuna kalan yarışmacılardan biri de Emel Günoğlu oldu. 28 Temmuz 2020 Salı akşamı MasterChef’in 12. bölümünde üçlü düello turları devam etti. Emel Günoğlu da üçlü düello turuna çıktı ve rakipleri ile final turuna çıkmak için mücadele etti. Verilen sürede şeflerinde söylediği yemeği en iyi yapan yarışmacı olarak Emel Günoğlu, Masterchef’te mücadelesine devam etmiş oldu.

Emel Günoğlu, MasterChef Türkiye’nin 12. bölümünde üçlü düello turuna çıktı. Mehmet Gökçeöz ile Sinan Başkurt, MasterChef üçlü elemede Emel Günoğlu’nun rakipleri oldu. Yarışmacılardan şefler 40 dakikada vişneli pazı sarma yapmasını istedi. Süre sonunda Emel Günoğlu, üç yarışmacı arasında tabağı en çok beğenilen kişi oldu ve MasterChef Türkiye’de final turuna çıktı.

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MASTERCHEF 2020 YARIŞMACI ADAYI EMEL GÜNOĞLU KİMDİR?

MasterChef'e Düzce'den katılan Emel Günoğlu aslen Artvin Hopa'lıdır. Turizm ve organizasyon işi ile ilgilenen yarışmacının kendisine ait bir şirketi bulunuyor. Yemek yapmanın yanı sıra seyahati ve müziği çok seven Emel Günoğlu, aynı zamanda kendisini bir doğa tutkunu olarak ifade ediyor.
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İLK TURDA MASTERCHEF'TE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ!

Yarışmaya ekşili semizotu ve et sote yemeği ile katılan Emel Günoğlu, evde yaptığı şerbeti de jüriye ikram etti fakat jüri koltuğunu paylaşan ünlü şefler şerbeti kendisinin yapıp yapmadığına emin olamadı. Bunun üzerine cep telefonunda videoyu göstermek isteyen yarışmacı dışarıya çıktı fakat yemekleri alıp stüdyodan çıkan şefler Emel Günoğlu'na şaka yaparak eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu.

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Jüri karar aşamasına geçtikten sonra iki yemeği de tadan ünlü şefler, yarışmacı Emel'den birini seçmesini istedi, yarışmanın elemelerine garanti olsun diye 2 yemekle gelen Emel, üç şeften de onay alarak bir üst tura yükseldi.

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