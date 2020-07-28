MasterChef Emel Günoğlu kimdir? Emel Günoğlu MasterChef Türkiye'de final turuna çıktı

MasterChef Türkiye’de final turuna kalan yarışmacılardan biri de Emel Günoğlu oldu. 28 Temmuz 2020 Salı akşamı MasterChef’in 12. bölümünde üçlü düello turları devam etti. Emel Günoğlu da üçlü düello turuna çıktı ve rakipleri ile final turuna çıkmak için mücadele etti. Verilen sürede şeflerinde söylediği yemeği en iyi yapan yarışmacı olarak Emel Günoğlu, Masterchef’te mücadelesine devam etmiş oldu.

Emel Günoğlu, MasterChef Türkiye’nin 12. bölümünde üçlü düello turuna çıktı. Mehmet Gökçeöz ile Sinan Başkurt, MasterChef üçlü elemede Emel Günoğlu’nun rakipleri oldu. Yarışmacılardan şefler 40 dakikada vişneli pazı sarma yapmasını istedi. Süre sonunda Emel Günoğlu, üç yarışmacı arasında tabağı en çok beğenilen kişi oldu ve MasterChef Türkiye’de final turuna çıktı.

MASTERCHEF 2020 YARIŞMACI ADAYI EMEL GÜNOĞLU KİMDİR?

MasterChef'e Düzce'den katılan Emel Günoğlu aslen Artvin Hopa'lıdır. Turizm ve organizasyon işi ile ilgilenen yarışmacının kendisine ait bir şirketi bulunuyor. Yemek yapmanın yanı sıra seyahati ve müziği çok seven Emel Günoğlu, aynı zamanda kendisini bir doğa tutkunu olarak ifade ediyor.

