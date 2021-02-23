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MasterChef Emir Elidemir'den samimi itiraf! 'Tartışmalara girdim çünkü...'

23.02.2021 17:23 | Son Güncelleme:
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MasterChef Emir Elidemir'den samimi itiraf! 'Tartışmalara girdim çünkü...'

MasterChef Türkiye 2020’de son üçlüye kalmayı başaran ancak şampiyon olamayan Emir Elidemir samimi açıklamalarıyla gündem oldu. Elidemir "'Sen benim şampiyonumsun' mesajları ister istemez bir baskı altına soktu beni" dedi.

MasterChef Emir Elidemir, YouTube kanalı Bi’ Başka’ya konuştu.

Oyunculuk yapmayı düşünmediğini söyleyen Elidemir, "MasterChef'ten elendikten sonra hayatında neler değişti? Gelen tepkiler nasıl?" sorusunu şöyle yanıtladı:

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"Yarışmada 6 ay boyunca bir evde kaldık. Dışarı çıkamıyorduk. Şimdi koronavirüs dolayısıyla da yine evlerdeyiz. O yüzden elendiğimin çok farkına varamadım. Kısıtlamalar sona erdiğinde daha iyi anlayacağım farkı. Ama sosyal medyada bizlere karşı oluşan ilgiyi başta yadırgamıştım. Sonradan alıştım. Hayatımda çok büyük bir değişiklik yaşanmadı. Sadece yarışma stresiyle yemek yapmıyorum artık."

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'İNSAN BAZEN BUNALIYOR'

"Yarışmadan sonra gelen ün ve tanınırlık psikolojik bir baskı yarattı mı üzerinde?" sorusu üzerine konuşan Elidemir şu sözleri dile getirdi: "Her yaptığınız hareketi birileri görüyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu da değişik bir his. İnsanı bazen biraz bunaltıyor. Yurt dışına gidebilmek istiyorsunuz bazı zamanlarda daha rahat olabilmek için. Ama aynı zamanda güzel de bir şey, insanlara karşı bir sorumluluğunuz oluyor. İyi bir şekilde çevrenize etki etmeye çalışıyorsunuz."

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'BAŞLARDA SİNİRLİ DAVRANDIM'

MasterChef Emir, "Geriye dönüp baktığında kendini hangi noktalarda eleştiriyorsun? Keşke yapmasaydım veya yapsaydım dediğin şeyler var mı?" sorusunu ise şu ifadelerle cevapladı:

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"Var. Programa ilk girdiğimde üzerimdeki stres oranı çok yüksekti. Aniden sosyal medyada bir patlama oldu. Üzerimde bir baskı oluştu. İnsanlar "Şampiyon, şampiyon" mesajları atıyordu. Ben kendime güveniyordum. Gerçekten güçlü bir yarışmacıydım ve şampiyon olmayı istiyordum. Ama yine de dışarıdan küçük çocuklardan gelen "Sen benim şampiyonumsun" mesajları ister istemez bir baskı altına soktu beni. Elenme konusunda ve başarısız olma ihtimaline karşı bir kaygı oluşuyor içinizde. Bu yüzden başlarda sinirli davrandım, tartışmalara girdim. Bunların olmasını istemezdim çünkü beni yansıtmıyor. Sonradan kendi stabil halime döndüm."

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