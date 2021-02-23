MasterChef Emir Elidemir'den samimi itiraf! 'Tartışmalara girdim çünkü...'

MasterChef Emir Elidemir, YouTube kanalı Bi’ Başka’ya konuştu.

Oyunculuk yapmayı düşünmediğini söyleyen Elidemir, "MasterChef'ten elendikten sonra hayatında neler değişti? Gelen tepkiler nasıl?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Yarışmada 6 ay boyunca bir evde kaldık. Dışarı çıkamıyorduk. Şimdi koronavirüs dolayısıyla da yine evlerdeyiz. O yüzden elendiğimin çok farkına varamadım. Kısıtlamalar sona erdiğinde daha iyi anlayacağım farkı. Ama sosyal medyada bizlere karşı oluşan ilgiyi başta yadırgamıştım. Sonradan alıştım. Hayatımda çok büyük bir değişiklik yaşanmadı. Sadece yarışma stresiyle yemek yapmıyorum artık."

'İNSAN BAZEN BUNALIYOR'

"Yarışmadan sonra gelen ün ve tanınırlık psikolojik bir baskı yarattı mı üzerinde?" sorusu üzerine konuşan Elidemir şu sözleri dile getirdi: "Her yaptığınız hareketi birileri görüyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu da değişik bir his. İnsanı bazen biraz bunaltıyor. Yurt dışına gidebilmek istiyorsunuz bazı zamanlarda daha rahat olabilmek için. Ama aynı zamanda güzel de bir şey, insanlara karşı bir sorumluluğunuz oluyor. İyi bir şekilde çevrenize etki etmeye çalışıyorsunuz."