MasterChef enginar Tarifi! Enginar yemeği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar enginar yemeği yaparak hünerlerini sergiledi. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada yapılan yemeğin yapılışı merak konusu oldu. Vatandaşlar "Enginar yemeği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. MasterChef enginar tarifi ve detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ENGİNAR TARİFİ

İçerdiği vitamin ve mineral değerleriyle tüm yemek tarifleri ve zeytinyağlılar içinde en çok sevilen ve sağlık dostu sebzelerin başında gelen enginarı denemeye ne dersiniz?

Enginar tarifi malzemeler;

6 adet enginar

Yarım limon suyu (enginarları ovmak için)

1 adet havuç

1 adet patates

1 su bardağı bezelye (haşlanmış ya da konserve)

1 adet soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet limon

1 çay kaşığı şeker

1,5 çay kaşığıTuz

1 su bardağı su

Enginar tarifi yapılışı;

Havuç ve patates minik küp şeklinde doğrayıp tencereye alalım, üzerini geçecek kadar su ekleyerek 10 dakika kadar haşlanmaya bırakalım. Burada sebzelerin hafif diri kalması gerekiyor. Sebzelerimiz piştikten sonra suyunu süzelim ve bir kenarda bekletelim. Ayrı bir tencereye bezelyeleri alarak üzerine su ekleyip yumuşayıncaya kadar haşlayalım. Haşlanan bezelyelerin suyunu süzelim ve bir kenarda bekletelim. Soğanı yemeklik doğrayarak yarım çay bardağı zeytinyağında kavuralım. Üzerine patates ve havucu ekleyelim. Haşlanmış bezelyeyi de ilave ederek 1-2 dakika karıştırıp ocaktan alalım. Enginarları kap içerisine alalım, yarım limon suyu ile ovalım ve tencereye dizelim. Orta kısımlarına hazırladığımız sebzelerden paylaştıralım. Kalan garnitürü de enginarların üzerine paylaştıralım. Üzerine zeytinyağı, limon suyu, şeker, tuz ve suyu ekleyerek tencerenin kapağını kapatalım ve yemek kaynayıncaya kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar pişirelim. Ortalama pişirme süresi 25 dakikadır. Pişen enginarları ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Servis tabağına alarak suyundan üzerine gezdirin. Dilerseniz üzerini dereotu ile süsleyebilirsiniz.

Mükemmel lezzetteki enginarınız hazır, afiyet olsun.

