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MasterChef Esra'ya ne oldu? MasterChef'te kortutan anlar!

DİZİ HABERLERİ  | 13.09.2020 07:50 | Son Güncelleme

Masterchef yarışması başladığı günden beri yarışmacılarıyla gündem oluyor. Haftanın 3.dokunulmazlık oyununun gerçekleştiği Masterchef'te kazanan mavi takım oldu. Mavi takımın kaptanı Esra ise zor anlar yaşadı. Stüdyodan çıkmak zorunda olan MasterChef Esra'ya ne oldu merak konusu oldu.

MasterChef Esra'ya ne oldu? MasterChef'te kortutan anlar!

MasterChef'in 52. bölümü ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu yapıldı. Bu gelişmenin hemen ardından yarışmayı hangi takımın kazandığı araştırılmaya başlandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te yarışmacılar bu hafta Silivri'deydi. İki takım da ellerinden geleni yaptılar ve misafirlere menü hazırladılar. Oyun sonunda kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım böylelikle bireysel dokunulmazlık oyununa çıktılar...

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Bu hafta iki dokunulmazlık oyununda kırmızı takım galip çıkmıştı. Mavi takımda Furkan, Ebru, Duygu ve Ayyüce eleme adayları seçildi. Bugün kırmızı takımdan iki kişi daha eleme potasına girecek.

ESRA'YA NE OLDU?

Mavi takımın kaptanı Esra Tokelli oylama sırasında kendini kötü hissetti ve kenarda dinlendi. Esra'nın bitkin halleri şeflerin gözünden kaçmadı. Kendini kötü hisseden Esra kenarda dinlendirildikten sonra arkadaşlarına katıldı.

Daha sonra kendine gelen Esra bunun nedeninin güneşten olabileceğini belirti.

Öte yandan Masterchef'te gergin dolu anlar yaşandı. Kurallara uymayan Arem ve Tanya Mehmet Şef tarafından oyundan atıldı.

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