MasterChef Fatma Nur, şeflerin önünde hüngür hüngür ağladı! "Bunu beklemiyordum, beni çok üzdü!"

MasterChef Türkiye'nin. bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Fatma Nur, Kaan, Büşra, Dilan, Şeyma ve Gamzenin eleme potasında olduğu yarışmada "Bir şeyi değerli kılan şeyin onun bitecek olmasıdır" diyen Mehmet Şef, aşkın da savaşın da biteceğini ifade ederek bu akşam bir yarışmacının MasterChef'e veda edeceğini belirtti.

MASTERCHEF'TE ELEME HEYECANI

Bir haftadır potaya girmemek için mücadele eden bu 6 yarışmacının elemenin ilk ayağında yarışmaya veda etmemek için hünerlerini sergileyeceğini vurgulayan Somer Şef, yarışmacılardan en yaratıcı yemeği yapmalarını beklediklerini söyledi.

YARIŞMACILARININ GERGİNLİĞİ YÜZLERİNDEN OKUNDU

Mehmet Yalçınkaya bunun üzerine yarışmacılara söz verip neler hissettiklerini sordu. Duygulu olduğu gözlemlenen Fatma Nur ise Mehmet Şef'in söz vermesi üzerine şunları söyledi:

"Şefim aslında ben çok ağlayan bir insan değilim. Güçsüz olduğumu da düşünmüyorum. Ağlamak güçsüzlük değildir zaten. Herkes her şey de ağlıyor diyebilir ama sadece biraz yoruldum. İlk hafta buraya gelmek beni gerçekten çok üzdü. Arkadaşlar sağ olsunlar bana destek veriyor ama bu durumu hiç hesap etmemiştim."

FATMA NUR'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "MASTERCHEF'E İDDİALI GELDİĞİM İÇİN POTADA OLMAK BENİ ÜZDÜ"

Kendisine güvendiğini söyleyen genç yarışmacı kendisini yaratıcı bulduğunu da sözlerine ekledi.

Fatma Nur, "Ben buraya gelirken gerçekten bir yerlere geleceğim diye arkadaşıma ve babama söz verdim. İlk haftadan potaya girmek iddialı geldiğim için beni üzdü." diyerek açıklamasını sonlandırdı.

