MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef Görkem'in hayatı ile ilgili merak edilenler

MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef Görkem'in hayatı ile ilgili merak edilenler

14.12.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Görkem yayınlanan yarışmanın son bölümünde Burak Kaya ile tartışması sonrası dikkatleri üzerine topladı. MasterChef Görkem'in hayatı araştırılıyor. MasterChef Türkiye 2022'de yedeklerden ana kadroya seçilen ilk isim Şeraffettin Görkem Ünal olmuştu. Peki MasterChef Görkem kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Görkem ile ilgili merak edilen detaylar...

MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef Görkem'in hayatı ile ilgili merak edilenler

MasterChef Türkiye'nin son 7 yarışmacısından biri olan Görkem'in hayatı merak konusu oldu. Son dönemde etkinliğini arttıran yarışmacı başarılı tabaklar çıkartmaya başladı. Mehmet Şef Görkem'e 'Buranın bir yarışma olduğunu kavrayan ve ona göre hareket eden tek yarışmacı sensin' demişti. Peki MasterChef Görkem kimdir? MasterChef Görkem'in hayatı ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?

Asıl adı Şerafettin Görkem Ünal olan yarışmacı 28 yaşında. MasterChef Türkiye'ye Ankara'dan katılan Görkem, yarışma öncesi yine Ankara'da bir pizza restoranında şeflik yapmaktaydı. MasterChef Görkem'in Ayaz ile aralarının çok iyi olduğu gözleniyor. Birbirlerine her fırsatta sahip çıkıyorlar.

gorkem-unal-kimdir

Yedek yarışmacılardan ana kadroya katılmaya hak kazanan isim MasterChef Görkem olmuştu. Yarışmaya başladığı günden beri tüm becerilerini sergilemeye çalışan MasterChef Görkem, şu anda yarışmanın son 7lisinden biri. Yarışmacının tatlı konusunda daha başarılı olduğu görülüyor. Amacının önce son 4lü sonrasında da şampiyonluk olduğunu ve hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyen MasterChef Görkem, kupayı Ankara'ya götürmek istediğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son hali şaşırttı! Türkiye'yi terk etmiştiSon hali şaşırttı! Türkiye'yi terk etmişti
Dizi değil gerçek! Adını ve soyadını değiştirdi: O artık Ezel Bayraktar! Detaylar inanılmazDizi değil gerçek! Adını ve soyadını değiştirdi: O artık Ezel Bayraktar! Detaylar inanılmaz
Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"
Anahtar Kelimeler:
masterchef görkem kimdir masterchef görkem nereli masterchef görkem kaç yaşında doğru yaşında

En Çok Okunan Haberler

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

"Hala şaka gibi geliyor" diyerek açıkladı: Can güvenliği tehlike altında

"Hala şaka gibi geliyor" diyerek açıkladı: Can güvenliği tehlike altında

Bir il maskesiz dışarı çıkamıyor! Koronavirüsten değil

Bir il maskesiz dışarı çıkamıyor! Koronavirüsten değil

Kılıçdaroğlu'ndan EYT ve asgari ücret açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan EYT ve asgari ücret açıklaması

Operasyonun adı Zincir 2! 8 şehirde 590 adrese baskın, 176 kişi gözaltına alındı...

Operasyonun adı Zincir 2! 8 şehirde 590 adrese baskın, 176 kişi gözaltına alındı...

'Sevgilim aynı zaman içinde beş kişiyle...' itirafına Hasan Can'dan bomba yorum! 'Kız iyi ki seni tren yapmış...'

'Sevgilim aynı zaman içinde beş kişiyle...' itirafına Hasan Can'dan bomba yorum! 'Kız iyi ki seni tren yapmış...'

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.