MasterChef Görkem kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef Görkem'in hayatı ile ilgili merak edilenler

MasterChef Türkiye'nin son 7 yarışmacısından biri olan Görkem'in hayatı merak konusu oldu. Son dönemde etkinliğini arttıran yarışmacı başarılı tabaklar çıkartmaya başladı. Mehmet Şef Görkem'e 'Buranın bir yarışma olduğunu kavrayan ve ona göre hareket eden tek yarışmacı sensin' demişti. Peki MasterChef Görkem kimdir? MasterChef Görkem'in hayatı ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?

Asıl adı Şerafettin Görkem Ünal olan yarışmacı 28 yaşında. MasterChef Türkiye'ye Ankara'dan katılan Görkem, yarışma öncesi yine Ankara'da bir pizza restoranında şeflik yapmaktaydı. MasterChef Görkem'in Ayaz ile aralarının çok iyi olduğu gözleniyor. Birbirlerine her fırsatta sahip çıkıyorlar.

Yedek yarışmacılardan ana kadroya katılmaya hak kazanan isim MasterChef Görkem olmuştu. Yarışmaya başladığı günden beri tüm becerilerini sergilemeye çalışan MasterChef Görkem, şu anda yarışmanın son 7lisinden biri. Yarışmacının tatlı konusunda daha başarılı olduğu görülüyor. Amacının önce son 4lü sonrasında da şampiyonluk olduğunu ve hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyen MasterChef Görkem, kupayı Ankara'ya götürmek istediğini söyledi.



