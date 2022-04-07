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MasterChef Güzide'den Midyeci Ahmet'e tepki! "Sanki orada zehir satıyorlarmış gibi..."

07.04.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Midyeci Ahmet ve eşi Deniz Çelebi arasında sular durulmuyor. Midyeci Ahmet'in ayrıldığı eşi Deniz Çelebi'ye devredilen Beşiktaş şubesinin karşısına aynı isimle şube açması herkesi şoke etti. Karşılıklı açıklamalar sürerken MasterChef Güzide Mertcan Deniz Çelebi'ye destek olup Midyeci Ahmet'e tepki gösterdi.

MasterChef Güzide'den Midyeci Ahmet'e tepki! "Sanki orada zehir satıyorlarmış gibi..."

Midyeci Ahmet markasının sahibi Ahmet Çiçek son günlerde Türkiye'nin gündeminde. Mdiyeci Ahmet ve Deniz Çelebi'nin boşanma sürecinde yaşananlar herkesi şoke etti. Midyeci Ahmet boşanma aşamasında Beşiktaş’taki merkez şubesinin Deniz Çelebi’de kalması kararının ardından yaptığı hareketle tepki çekti.

Midyeci Ahmet ayrıldığı eşi Deniz Çelebi'ye devredilen Beşiktaş şubesinin karşısına aynı isimle şube açarak eski eşinin işlerine engel olmaya çalıştı. Deniz Çelebi bu durumu ifşa edince Midyeci Ahmet'e tepki yağdı.

MasterChef Güzide Mertcan ve Suna Aydın Midyeci Ahmet'e tepki gösterdi.

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"SİZE YAKIŞMADI"

Güzide Mertcan bir paylaşım yaparak "Boşanmada kim haklı kim haksız zerre umurumda değil. Önce verdiğin dükkanın karşısına şube açıp ardından da orada yaşadığınız sıkıntılardan biz sorumlu değiliz diyerek sanki orada zehir satıyorlarmış gibi hedef göstermeyi kendine yakıştırdın mı?" dedi.

Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'

MasterChef Suna da Midyeci Ahmet'e tepki göstererek "Bir insanın ekmeğiyle oynamak korkunç bir şey. Böyle şeyler yapmak size yakışmadı" dedi.
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Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'
Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'
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Anahtar Kelimeler:
Güzide Mertcan
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