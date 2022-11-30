MasterChef Güzide kimdir, kaç yaşında, nereli? Milyonluk evi çok konuşulmuştu! Eşi bakın kim çıktı

MasterChef Güzide ile ilgili bilgiler merak ediliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in eski yarışmacılarından olan Güzide Mercan, yarıştığı dönemde 7 milyonluk evi ile çok konuşulmuştu. Güzide Mercan’ın eşi Mustafa Mertcan iş adamıdır. Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girmiştir.

MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR?

Güzide Mertcan 1988 doğumludur. Celal Bayar Üniversitesi mezunu olan Mercan, evlendikten sonra İstanbul’a taşınmıştır. Bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik alarak güzellik merkezi sahibi oldu.

Güzide Mertcan, MasterChef'e katılmasını şu sözlerle açıklamıştı; "Artık 30 lu yaşlarıma geldim çocuklarımı büyüttüm kendimi mutlu etme zamanım geldi diye düşünüyorum. Bu yüzden MasterChefe katıldım"

7 MİLYONLUK EVİNİ SATTI

Başarılı tabakları ile dikkat çeken Mercan aynı zamanda evi ile de gündem olmuştu. MasterChef Güzide'nin 7 milyonluk villası gündem olmasının hemen ardından satışa çıkarılmıştı. Güzide Mertcan villasını sattı.

"Evi sattık. Madem çok merak ediliyor size ayrı bir video çekeceğim. Görün bakalım neymiş bu 7 milyonluk ev! 'Keşke satmasaydım' demeyeceğim, biz bu evde 4 – 4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için 'keşke' demeyeceğim.” demişti.

