Masterchef Güzide Mertcan hastanede neye uğradığını şaşırdı! "Onlarca polis..."

Masterchef'in 2019 yılında öne çıkan yarışmacılarından Güzide Mertcan lüks yaşantısıyla zaman zaman adından söz ettiriyor. Günlük hayatına dair paylaşımlarıyla öne çıkan MasterChef Güzide gittiği hastanede yaşadıklarıyla şoke oldu.

Kızını kedi ısıran eski yarışmacı soluğu çocukları ve eşiyle hastanede aldı. Ancak hastanede hasta yakınlarının olay çıkarması sonrası Mertcan ailesi zor anlar yaşadı.

MasterChef Güzide yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Sıra alırken, doktora muayene olurken, aşı vurulurken herkes ilgili ve iyiydi. Hatta aşıyı vuran hemşireyi uzun uzun tuttuk vurdursak mı vurdurmasak mı kararsızlığımızla. Son derece sabırlı ve anlayışlıydı. Peki olay neredeydi?

"MAGANDA ORDUSU..."

Hasta yakını olduğunu iddia eden maganda ordusunda. Hem hastanenin içi hem bahçesi bağıra çağıra taşkınlık yapan adamlarla doluydu. Onlarca polis kalabalığı dağıtmaya ve sakinleştirmeye uğraşıyordu Leyla aşıyı umursamadan bir daha bu hastaneye gelmeyelim diye ağlamaya başladı.

Şimdi bizi boşverin. Her gece ve gündüz o hastanede hizmet eden bu kaotik ortamda bulunan insanları düşünün. Ne maddi olarak emeklerinin karşılığını alıyorlar ne de güvenle çalışabiliyorlar."

