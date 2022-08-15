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Masterchef Güzide Mertcan hastanede neye uğradığını şaşırdı! "Onlarca polis..."

15.08.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısıyla sık sık gündeme gelen MasterChef'in eski yarışmacılarından Güzide Mertcan kızını kedi ısırınca hastaneye koştu. Kızına aşı yaptırmak için hastanede olduğu sırada yaşananlar karşısında Güzide ve ailesi şoke oldu. Masterchef Güzide yaşadıklarını takipçileriyle de paylaştı.

Masterchef Güzide Mertcan hastanede neye uğradığını şaşırdı! "Onlarca polis..."

Masterchef'in 2019 yılında öne çıkan yarışmacılarından Güzide Mertcan lüks yaşantısıyla zaman zaman adından söz ettiriyor. Günlük hayatına dair paylaşımlarıyla öne çıkan MasterChef Güzide gittiği hastanede yaşadıklarıyla şoke oldu.

Kızını kedi ısıran eski yarışmacı soluğu çocukları ve eşiyle hastanede aldı. Ancak hastanede hasta yakınlarının olay çıkarması sonrası Mertcan ailesi zor anlar yaşadı.

MasterChef Güzide yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Sıra alırken, doktora muayene olurken, aşı vurulurken herkes ilgili ve iyiydi. Hatta aşıyı vuran hemşireyi uzun uzun tuttuk vurdursak mı vurdurmasak mı kararsızlığımızla. Son derece sabırlı ve anlayışlıydı. Peki olay neredeydi?

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"MAGANDA ORDUSU..."

Hasta yakını olduğunu iddia eden maganda ordusunda. Hem hastanenin içi hem bahçesi bağıra çağıra taşkınlık yapan adamlarla doluydu. Onlarca polis kalabalığı dağıtmaya ve sakinleştirmeye uğraşıyordu Leyla aşıyı umursamadan bir daha bu hastaneye gelmeyelim diye ağlamaya başladı.

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Şimdi bizi boşverin. Her gece ve gündüz o hastanede hizmet eden bu kaotik ortamda bulunan insanları düşünün. Ne maddi olarak emeklerinin karşılığını alıyorlar ne de güvenle çalışabiliyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Güzide Mertcan
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