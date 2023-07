MasterChef Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında, evli mi? MasterChef Güzide kaçıncı oldu, elendi mi?

MasterChef Güzide ile ilgili araştırmalar hız kazandı. All Star kadrosuna ilk seçilen yarışmacı olan Güzide, All Star'a veda eden ilk yarışmacı oldu. Yarışmacının hayatı, kariyeri ve ailesi merak edildi. İşte MasterChef All Star'ın elenen ilk yarışmacısı MasterChef Güzide ile ilgili bilinmeyen detaylar...

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Güzide Mertcan, 2 Nisan 1988 İzmir doğumludur. Celal Bayar Üniversitesi mezunu. Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor. Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik aldı.

Bunların yanı sıra yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış.

Güzide Mertcan, Mustafa Mertcan ile evli ve üç çocuğu var. Eşi, DOF Robotic ismindeki şirketin sahibi.

MASTERCHEF GÜZİDE KAÇINCI OLDU, ELENDİ Mİ?

MasterChef Güzide Mertcan, MasterChef All Star kadrosunun ilk elenen yarışmacısı oldu.

Berker ile son ikiye kalan Güzide, Mehmet Şef'in Bodrum Geceleri tabağını en başarısız yapan yarışmacı olarak MasterChef All Star'a veda eden ilk yarışmacı oldu.