MasterChef'in eski yarışmacısı Dilara Başaran bikinili poz verdi!

Dilara Başaran mutfaktaki başarısıyla MasterChef 2021'in önemli yarışmacılarından biri oldu. Şimdilerde Instagram hesabından takipçileri için yemek tarifi videoları paylaşıyor. Tatil molası veren Başaran, tatil pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
Dilara Başaran, tatilden bikinili poz verdi.
Aslen Tekirdağlı olan Dilara Başaran, İstanbul'da doğup büyüdü.
Mesleğe, henüz 15 yaşındayken başladı.
1997 doğumlu Başaran 25 yaşındadır. Turizm Otel İşletmeciliği bölümünü tamamladı.
Instagram'da 140 bin takipçisi bulunuyor.
İşte sosyal medya pozları...
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