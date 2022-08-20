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  4. MasterChef'in eski yarışmacısı Dilara Başaran bikinili poz verdi!

MasterChef'in eski yarışmacısı Dilara Başaran bikinili poz verdi!

20.08.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilara Başaran, MasterChef 2021 döneminin dikkat çeken yarışmacılarından biriydi. Başarılı sunumuyla yarışmada bir süre kalan Başaran, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

MasterChef'in eski yarışmacısı Dilara Başaran bikinili poz verdi!

Dilara Başaran mutfaktaki başarısıyla MasterChef 2021'in önemli yarışmacılarından biri oldu. Şimdilerde Instagram hesabından takipçileri için yemek tarifi videoları paylaşıyor. Tatil molası veren Başaran, tatil pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Dilara Başaran, tatilden bikinili poz verdi.

MasterChef'in eski yarışmacısı Dilara Başaran bikinili poz verdi!

Aslen Tekirdağlı olan Dilara Başaran, İstanbul'da doğup büyüdü.

MasterChef'in eski yarışmacısı Dilara Başaran bikinili poz verdi!

Mesleğe, henüz 15 yaşındayken başladı.

MasterChef'in eski yarışmacısı Dilara Başaran bikinili poz verdi!

1997 doğumlu Başaran 25 yaşındadır. Turizm Otel İşletmeciliği bölümünü tamamladı.

MasterChef'in eski yarışmacısı Dilara Başaran bikinili poz verdi!

Instagram'da 140 bin takipçisi bulunuyor.

MasterChef'in eski yarışmacısı Dilara Başaran bikinili poz verdi!

İşte sosyal medya pozları...

MasterChef'in eski yarışmacısı Dilara Başaran bikinili poz verdi!

MasterChef'in eski yarışmacısı Dilara Başaran bikinili poz verdi!

MasterChef'in eski yarışmacısı Dilara Başaran bikinili poz verdi!

MasterChef'in eski yarışmacısı Dilara Başaran bikinili poz verdi!

MasterChef'in eski yarışmacısı Dilara Başaran bikinili poz verdi!

MasterChef'in eski yarışmacısı Dilara Başaran bikinili poz verdi!

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Masterchef Dilara Başaran
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