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MasterChef İslim Kebabı tarifi! İslim Kebabı nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışı

01.08.2022 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürerken yarışmacılar bir üst tura çıkabilmek için kıyasıya performans sergiliyor. Programda son bölümde yarışmacılardan İslim kebabı yapılması istendi. Peki İslim kebabı nasıl yapılır? İşte İslim kebabı tarifi...

MasterChef İslim Kebabı tarifi! İslim Kebabı nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışı

İslim Kebabı tarifi ve malzemeleri MasterChef'in yeni bölümü sonrası merak edildi. Evde de pratik şekilde hazırlanabilen İslim kebabı tarifi merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan İslim Kebabı yapmaları istendi. Peki İslim kebabı nasıl yapılır? İşte tarifi...

İSLİM KEBABI MALZEMELERİ NELER?

3 adet domates
4-5 adet (750 gr) patlıcan
3 adet çarliston biber

Köfte için malzemeler;

1 tutam maydanoz
Tuz
Karabiber
1 çay kaşığı kimyon
500 gr kıyma
1 adet yumurta
1 adet rendelenmiş soğan
2 diş ezilmiş sarımsak
4 yemek kaşığı galeta unu

Domates sosu için;

Pul biber
1/2 su bardağı et suyu
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
5 adet domates
Tuz
Karabiber

Kızartmak için;

Ayçiçek yağı

İSLİM KEBABI TARİFİ!

Patlıcan kısmı için:

Öncelikle patlıcanları ince dilimler halinde doğramalısınız.
Ardından dilimleri 15 dakika civarı tuzlu suda bekletin ve iyice kurulamış olun.
Tavanızı ocağa aldıktan sonra ayçiçek yağı ekleyip ısıtın.
Hazırladığınız patlıcan dilimlerini ısınan yağa alın ve kızartmayı sürdürün.
Sonra kızaran patlıcanları havlu kağıt sermiş olduğunuz bir tabağa çıkartın ve tabağın üzerini de bir kapak ile örtün.

Köfte harcı kısmı için:

Önce bir karıştırma kabının içerisine kıyma, yumurta, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve kimyonu alıp iyice yoğurmalısınız.

Ardından hazırlamış olduğunuz köfte harcından limon büyüklüğünde parçalar almalsınız ve elinizde yuvarlamayı sürdürmelisiniz. Bu işlemden toplamda 8 adet köfte çıkacaktır. Şimdi tavanızı ocağa alın ve ısıtın. Isınmış olan tavanın içerisine ise hazırladığınız köfteleri ekleyin ve her taraflarına renk verip kenara alın.

Domates sosu kısmı için;

Domates sosu için köfteleri yaptığınız tavayı yeniden ocağa almalısınız.
Tavanın içerisine zeytinyağı ve rendelenmiş domatesi ekleyin ve karıştırın.
Karabiber, tuz ve pul biberi de ekledikten sonra karıştırın.
Isınmış olan domateslerin içerisine et suyunu ekleyip kaynamaya bırakın.
Son olarak sosunuz hafif yoğunlaşınca ocaktan almalısınız.

Yapılanları birleştirmek için;

Şimdi sonm aşamada üç patlıcan dilimini taban kısmı üst üste gelecek ama birbirlerine paralel olacak biçimde tezgaha koyun. Bunların ortasına bir top köfte yerleştirmelisiniz. Ayrıca patlıcan dilimlerini üzerine kapatın.
Malzemeleri birleşim yerleri altta kalacak biçimde cam fırın kabınıza dizin.
Dilimlemiş olduğunuz domates ve iri kestiğiniz biberi patlıcanın üzerine yerleştirip bir kürdan desteğiyle sabitleyin. Tüm patlıcanları bu biçimde hazırlayın ve cam fırın kabınıza dizmiş olun.
Son olarak patlıcanların üzerine hazırladığınız sosu gezdirmelisiniz. Yemeği 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika civarında pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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