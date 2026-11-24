Türk mutfağının sevilen geleneksel lezzetlerinden yayla çorbası, yoğurdun hafif ekşimsi tadı, pirincin doyuruculuğu ve kuru nanenin mis kokusuyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
YAYLA ÇORBASININ PÜF NOKTALARI
- Çorbanın pürüzsüz olması için yoğurt, un ve yumurta sarısını başlangıçta iyice çırpın
- Yoğurtlu karışımı soğuk suyla hazırlamak, daha dengeli bir kıvam elde etmenize yardımcı olur
- Çorba kaynayana kadar karıştırmak, malzemelerin birbirine güzelce karışmasını sağlar
- Pirinçlerin tamamen yumuşaması için pişirme süresini kontrol edin
- Kuru naneyi yağda fazla bekletmeyin; aksi halde acı bir tat oluşabilir
AFİYET OLSUN!
Okuyucu Yorumları 0 yorum