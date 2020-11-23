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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu alkol reklamı yapınca...

23.11.2020 11:36 | Son Güncelleme:
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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu alkol reklamı yapınca...

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu son paylaşımıyla tepki çekti. Bir alkol markasının reklamını yapan Somer Şef takipçilerini ikiye böldü.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun son paylaşımı olay oldu.

Somer Şef'in alkol fotoğrafı paylaşması takipçilerini ikiye böldü.

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Somer Şef bir alkol firmasının reklamını yaparak şunları yazdı: "Oğul ile geçtiğimiz günlerde buluşmuş, dostlarla bir araya geleceğimiz, güzel bir pazar sofrası kurmayı hayal etmiştik. Ama pandemi şartlarında mümkün olmadı. Bana buluştuğumuzda +1 dinlendirme tekniği ile üretilmiş yeni E...s’leri tattırmıştı, çok da beğenmiştim.Türkiye topraklarında doğan bir markanın dünyanın 3. üretim tekniği olmaya aday bir üretim tekniği geliştirmesi beni çok heyecanlandırdı."

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Sivrioğlu'nun bazı takipçileri, "Sizi çocuklarda takip ediyor. Bu paylaşımınızı yakıştıramadık. Sizi takip etmeyi bırakıyoruz" derken bazı takipçiler ise bu paylaşımda bir sıkıntı görmediklerini ifade ettiler.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne var bunda tanıtımını yapması suç mu ? Ülkede imamlar müezzinler maaşını devletin alkolden kestiği vergilerle alıyor.
ALLAH AŞKINA YAAA.. ADAM İSTER İÇER İSTER REKLAMINI YAPAR.. NE KARIŞIYORSUNUZ.. ARTI ESKİDEN ALKOL SİGARA GİBİ ŞEYLER TVLERDE ÇOK FAZLA GÖZÖNÜNDEYKEN BİLE BU KADAR ALKOL SİGARA TÜKETİMİ YOKTU.. SORUN SİZİN ZİHNİYETİNİZ..

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