MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu alkol reklamı yapınca...

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun son paylaşımı olay oldu.

Somer Şef'in alkol fotoğrafı paylaşması takipçilerini ikiye böldü.

Somer Şef bir alkol firmasının reklamını yaparak şunları yazdı: "Oğul ile geçtiğimiz günlerde buluşmuş, dostlarla bir araya geleceğimiz, güzel bir pazar sofrası kurmayı hayal etmiştik. Ama pandemi şartlarında mümkün olmadı. Bana buluştuğumuzda +1 dinlendirme tekniği ile üretilmiş yeni E...s’leri tattırmıştı, çok da beğenmiştim.Türkiye topraklarında doğan bir markanın dünyanın 3. üretim tekniği olmaya aday bir üretim tekniği geliştirmesi beni çok heyecanlandırdı."

Sivrioğlu'nun bazı takipçileri, "Sizi çocuklarda takip ediyor. Bu paylaşımınızı yakıştıramadık. Sizi takip etmeyi bırakıyoruz" derken bazı takipçiler ise bu paylaşımda bir sıkıntı görmediklerini ifade ettiler.

